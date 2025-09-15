Укр
Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2025, 23:01
42
Что нельзя делать 16 сентября. Приметы и запреты, которые принесут здоровье и достаток.
приметы
Что нельзя делать 16 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много паутины
  • Куда нельзя ехать в этот день
  • Что нужно сделать 16 сентября

16 сентября церковь почитает память святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Как сообщает Главред, она была родом из семьи сенатора и исповедовала христианство. Однако в те времена правил император Диоклетиан, который преследовал христиан.

Однажды христиане организовали тайное богослужение прямо во время праздника в честь бога Марса. Всех верующих поймали и подвергли пыткам. Правитель даже попытался соблазнить Евфимию, но она не поддавалась и девушку подвергли пыткам.

видео дня

Ангел уберег тело девушки от страданий, забрав душу без мучений. На том месте построили храм, а мощи стали почитать как чудотворные.

Что можно делать 16 сентября

  • В этот день нужно заняться лечением зубов. День считается благоприятным для этого.
  • В этот день нужно заняться заготовками на зиму. Можно сушить ягоды, делать из них варенье.
  • В этот день нужно попариться в бане. Предки верили, что это принесет здоровье и деньги до конца года.

Что нельзя делать 16 сентября

1. Нельзя 16 сентября отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что она будет неудачной.

2. Нельзя 16 сентября работать с огнем. Предки верили, что может прийти беда.

3. Нельзя 16 сентября свататься и играть свадьбу. Иначе такой брак не будет счастливым.

Приметы 16 сентября

  • Если в этот день в воздухе много паутины, то осень будет теплой.
  • Если в этот день пожелтели листья, то осень будет затяжной.
  • Если в этот день слышно гром, то зима будет малоснежной.
  • Если в этот день вокруг Луны белый круг, то скоро начнутся дожди.

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

