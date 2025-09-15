Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

Что нельзя делать 16 сентября. Приметы и запреты, которые принесут здоровье и достаток.

https://glavred.info/primety/pochemu-v-etot-den-obyazatelno-nuzhno-poparitsya-strogie-primety-16-sentyabrya-10698386.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 16 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много паутины

Куда нельзя ехать в этот день

Что нужно сделать 16 сентября

16 сентября церковь почитает память святой великомученицы Евфимии Всехвальной. Как сообщает Главред, она была родом из семьи сенатора и исповедовала христианство. Однако в те времена правил император Диоклетиан, который преследовал христиан.

Однажды христиане организовали тайное богослужение прямо во время праздника в честь бога Марса. Всех верующих поймали и подвергли пыткам. Правитель даже попытался соблазнить Евфимию, но она не поддавалась и девушку подвергли пыткам.

видео дня

Ангел уберег тело девушки от страданий, забрав душу без мучений. На том месте построили храм, а мощи стали почитать как чудотворные.

Что можно делать 16 сентября

В этот день нужно заняться лечением зубов. День считается благоприятным для этого.

В этот день нужно заняться заготовками на зиму. Можно сушить ягоды, делать из них варенье.

В этот день нужно попариться в бане. Предки верили, что это принесет здоровье и деньги до конца года.

Что нельзя делать 16 сентября

1. Нельзя 16 сентября отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что она будет неудачной.

2. Нельзя 16 сентября работать с огнем. Предки верили, что может прийти беда.

3. Нельзя 16 сентября свататься и играть свадьбу. Иначе такой брак не будет счастливым.

Приметы 16 сентября

Если в этот день в воздухе много паутины, то осень будет теплой.

Если в этот день пожелтели листья, то осень будет затяжной.

Если в этот день слышно гром, то зима будет малоснежной.

Если в этот день вокруг Луны белый круг, то скоро начнутся дожди.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред