Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

По словам секретаря СНБО, работа в США идет конструктивно и предметно.

Рустем Умеров рассказал о новом раунде переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

В США пройдет новый раунд переговоров украинской и американской групп

Украинская делегация рассчитывает на практический результат

В воскресенье, 21 декабря, в США пройдет новый раунд переговоров украинской и американской групп.

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, он примет участие во встрече вместе с главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым у нас будет еще одна встреча с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.

На что рассчитывает Украина на переговорах

Секретарь СНБО отметил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".

"Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - добавил Умеров.

Прогноз результатов переговоров: что известно

Попытки найти дипломатическое решение войны в Украине значительно усилились: переговоры ведутся активнее, чем в любой момент с начала полномасштабного вторжения РФ. По данным издания Bild, международные посредники прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее приблизить стороны к соглашению.

Ранее Марко Рубио спрогнозировал вероятную дату мирного соглашения. Результат переговоров зависит от "обеих сторон", подчеркнул государственный секретарь США Марко Рубио.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

