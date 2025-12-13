Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

Источники утверждают, что Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского, подталкивая его к уступкам.

https://glavred.info/war/mirnye-peregovory-po-ukraine-nabrali-rekordnye-oboroty-v-bild-raskryli-detali-10723757.html Ссылка скопирована

Мирные переговоры по урегулированию войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Главное из новости:

В Берлине готовят самый интенсивный раунд мирных переговоров с начала войны

США предлагают компромисс по части Донбасса и мощные гарантии безопасности

Неофициальный дедлайн для промежуточного результата - Рождество

Дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине резко активизировались, и переговорный процесс сейчас идет интенсивнее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России.

видео дня

По данным Bild, международные посредники пытаются ускорить достижение договоренностей.

Саммит в Берлине: лидеры ЕС, НАТО и приезд Зеленского

Уже 15 декабря в Берлине должен состояться масштабный саммит с участием руководства ЕС, НАТО и европейских лидеров. В немецкую столицу прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает The Wall Street Journal, к переговорам лично присоединятся американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, хотя ранее планировалось только онлайн-участие.

В немецкой столице это рассматривают как сигнал о желании Вашингтона ускорить процесс и добиться конкретных результатов.

Давление на стороны и чувствительные вопросы Донбасса

По информации Bild, переговоры проходят в значительно более жестком темпе. Источники издания утверждают, что на украинскую сторону оказывается серьезное давление по поиску компромиссов, в частности на фоне внутриполитических вызовов в Киеве.

Одним из ключевых вопросов остается Донбасс. По предложению США, украинские войска могут оставить часть Донецкой области, которая впоследствии станет демилитаризованной зоной. Также обсуждаются гарантии безопасности для Украины, механизмы восстановления разрушенных территорий и будущее замороженных российских активов.

Замороженные активы: ЕС и США не согласовали позицию

Bild сообщает, что между ЕС и США до сих пор нет единства по использованию российских активов. Часть европейских стран настаивает на прямом финансировании Украины, тогда как Вашингтон предлагает создать отдельный американский фонд восстановления.

По данным источников, неофициальным дедлайном для промежуточного результата переговоров называют Рождество.

Референдум и гарантии безопасности

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность референдума по мирному соглашению, которое может включать территориальные уступки. Axios сообщает, что в США это рассматривают как потенциальный шаг вперед.

Один из представителей Белого дома заявил, что администрация готова предоставить Украине гарантии безопасности, построенные по принципу статьи 5 НАТО и утвержденные Конгрессом.

По нынешнему предложению, Украина сохраняет суверенитет над примерно 80% территории и получает самый мощный пакет гарантий безопасности и экономической поддержки за все время независимости.

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина

Главред писал, что по словам посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, важным элементом формирования политических целей сегодня является вопрос гарантий безопасности.

Гарантиями безопасности могут быть членство Украины в НАТО, ядерное оружие на украинской территории или мощные Вооруженные Силы, способные противостоять России. Однако сегодня мы об этом не говорим. И из-за технологической и доктринальной неготовности любого члена НАТО или любой другой страны, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос вообще не может обсуждаться.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Кроме того, министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по урегулированию войны России против Украины. Отмечается, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой невозможно.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред