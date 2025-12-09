Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

По словам Уитакера, лидер США может выйти из мирного процесса, если решит, что добиться соглашения невозможно.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-otkazatsya-ot-uchastiya-v-zavershenii-voyny-v-ukraine-nazvano-uslovie-10722479.html Ссылка скопирована

Уитакер заявил, что Трамп может выйти из мирного процесса по Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, скриншот

Вкратце:

Трамп понимает, как надавить на Украину и Россию для заключения соглашения

Лидер США может выйти из мирного процесса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News.

По его словам, Трамп может решить "отступить", если увидит, что "соглашения не будет". При этом Уитакер подчеркнул, что американский лидер понимает, как использовать рычаги влияния как на Россию, так и на Украину для заключения мирного соглашения.

видео дня

Постоянный представитель США при НАТО отметил, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании войны, которую Россия развязала против Украины. Он добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер помогают Киеву и Москве выработать "многоступенчатое и сложное соглашение".

Уитакер также подчеркнул, что прошедшие выходные принесли позитивные сигналы относительно хода переговорного процесса.

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", - отметил дипломат.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что война, развязанная Россией против Украины, с высокой вероятностью продлится как минимум до марта 2026 года.

По его прогнозу, до этого времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя. В то же время Украина будет иметь возможность наладить собственное производство ракет и нанести удары по российскому нефтяному сектору, что может сократить доходы РФ на 30-50%. Это, в свою очередь, подорвет финансовые возможности российской армии и приведет к дефициту личного состава.

После этого, по его словам, может встать вопрос о прекращении активных боевых действий вдоль линии разграничения и запуск полноценного дипломатического процесса. Переговоры будут продолжаться параллельно с обстрелами на фронте, как это было в 2015-2017 годах, и при условии достижения договоренностей стороны смогут подписать совместный документ.

"Мирный план" Трампа - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская версия "мирного плана" Трампа претерпела изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

При этом Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы. Он подчеркнул, что Россия продолжает требовать уступок по оккупированным землям, но Украина не рассматривает никаких решений, которые предусматривают их потерю - именно за это идет борьба.

Тем временем, как писал Главред, Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с большими территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа.

Читайте также:

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред