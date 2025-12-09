Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

Марина Фурман
9 декабря 2025, 08:26
252
По словам Уитакера, лидер США может выйти из мирного процесса, если решит, что добиться соглашения невозможно.
ВГУ, Трамп
Уитакер заявил, что Трамп может выйти из мирного процесса по Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, скриншот

Вкратце:

  • Трамп понимает, как надавить на Украину и Россию для заключения соглашения
  • Лидер США может выйти из мирного процесса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News.

По его словам, Трамп может решить "отступить", если увидит, что "соглашения не будет". При этом Уитакер подчеркнул, что американский лидер понимает, как использовать рычаги влияния как на Россию, так и на Украину для заключения мирного соглашения.

видео дня

Постоянный представитель США при НАТО отметил, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании войны, которую Россия развязала против Украины. Он добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер помогают Киеву и Москве выработать "многоступенчатое и сложное соглашение".

Уитакер также подчеркнул, что прошедшие выходные принесли позитивные сигналы относительно хода переговорного процесса.

"Я думаю, что мы достигаем значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп понимает, как оказывать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить это соглашение и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", - отметил дипломат.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что война, развязанная Россией против Украины, с высокой вероятностью продлится как минимум до марта 2026 года.

По его прогнозу, до этого времени Россия вряд ли сможет достичь заметных успехов на поле боя. В то же время Украина будет иметь возможность наладить собственное производство ракет и нанести удары по российскому нефтяному сектору, что может сократить доходы РФ на 30-50%. Это, в свою очередь, подорвет финансовые возможности российской армии и приведет к дефициту личного состава.

После этого, по его словам, может встать вопрос о прекращении активных боевых действий вдоль линии разграничения и запуск полноценного дипломатического процесса. Переговоры будут продолжаться параллельно с обстрелами на фронте, как это было в 2015-2017 годах, и при условии достижения договоренностей стороны смогут подписать совместный документ.

"Мирный план" Трампа - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская версия "мирного плана" Трампа претерпела изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

При этом Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы. Он подчеркнул, что Россия продолжает требовать уступок по оккупированным землям, но Украина не рассматривает никаких решений, которые предусматривают их потерю - именно за это идет борьба.

Тем временем, как писал Главред, Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с большими территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа.

Читайте также:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Трамп новости Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:53Украина
Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

08:45Мнения
Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Последние новости

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Реклама
06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

Реклама
02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

Реклама
19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять