Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

Советники по нацбезопасности в Лондоне согласовывают финальный вариант плана для дальнейшей отправки в США.

Американский план сократили с 28 до 20 пунктов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Советники из Украины и Европы работают над последней версией мирного плана

Количество пунктов плана сократили с 28 до 20, окончательные решения еще не приняты

Завершение работы над документом ожидается ориентировочно во вторник

Советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

"Сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, были лидеры, мы оставили NSA (советников по национальной безопасности - ред.). Это также говорит, что есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего, который сегодня проговаривали уже с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального завершения войны", - отметил Зеленский.

План дорабатывают в Лондоне

Президент добавил, что советники от Украины и европейских стран в Лондоне работают над окончательной версией плана, которую привез секретарь СНБО Умеров.

"Я думаю, завтра будет план готов, вечером - где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки".

Украина не отдаст территории

На вопрос журналистов Зеленский ответил, что Украина не может отдавать территории "по Конституции, международному и моральному праву". Он пояснил, что американцы ищут компромисс между требованиями РФ и позицией Украины, отмечает "Бабель"

"Президент Трамп действительно хочет закончить войну, но у него свое видение, которое отличается от украинского. Джаред Кушнер и Стив Уиткофф работают, чтобы война закончилась, но для Украины важно, на каких принципах это произойдет - чтобы не было риска повторного вторжения", - добавил Зеленский.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Президент также напомнил, что американский "мирный план" сократился с 28 до 20 пунктов, исчезли "откровенно не проукраинские пункты". Остаются вопросы территорий, где не найден компромисс, вопросы привлечения европейских средств и гарантии безопасности.

Зеленский подчеркнул, что украинские и европейские советники доработают свой план, и, вероятно, уже завтра его отправят американской стороне.

Есть ли у Трампа рычаги влияния на РФ и Украину - мнение эсперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии для Главреда подчеркнул, что влияние Дональда Трампа на украинскую политику сейчас ограничено, и отказ США от дипломатического давления на Россию может стать серьезным вызовом для Украины.

По словам Разумного, это не касается финансовой или военной помощи - оружие и ресурсы остаются критически важными. Гораздо более значимым является интерес Трампа к украинскому вопросу, который пока остается в центре американской политики.

"Сценарий, при котором Трамп потеряет интерес и переключится на другие темы, а война останется только нашим фронтом, опасен. Это уменьшит давление на Путина и Россию, и позиция Украины станет более уязвимой: окажемся в процессе, из которого сложно найти выгодный выход", - подчеркнул эксперт.

Мирный план США - последние новости

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения.

Кроме того, США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на мирный план, однако президент Украины Владимир Зеленский его еще не читал. Трамп отметил, что немного разочарован Зеленским, ведь его команда одобрила документ, а сам президент - нет.

