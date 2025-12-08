С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал 'золотую середину'

Нередко покупатели подержанных авто сталкиваются с подкрученными одометрами или скрытыми техническими проблемами.

Покупка подержанного автомобиля в Украине часто превращается в лотерею, где риск столкнуться со скрученным одометром или скрытыми техническими дефектами чрезвычайно высок. Покупатели, которые недостаточно внимательны к деталям, могут переплатить за авто со значительно исчерпанным ресурсом.

Главред узнал, как избежать таких ловушек и выбрать авто с пробегом.

Опытный перекупщик из Днепра Владимир И. объяснил изданию "Твоя машина", что средний ежегодный пробег автомобиля в Украине - 15-20 тыс. км. По его словам, трех-четырехлетняя машина в нормальных условиях имеет показатель не более 50-60 тыс. км.

Стоит ли покупать авто с большим пробегом

Машины, значительно превышающие средний показатель, могут скрывать проблемы, не заметные на первый взгляд. Эксперт обратил внимание, что автомобили в возрасте 3-4 года с пробегом около 150 тыс. км почти всегда являются "трудягами" - они работали в такси, каршеринге или службах доставки.

Они могут выглядеть опрятно внешне, но внутреннее состояние - сиденья, руль, подвеска, трансмиссия - часто сильно изношены. В результате покупатель получает транспортное средство с меньшим ресурсом и потребностью в дорогостоящем ремонте.

Как часто скручивают одометр и как это проверить

Не менее рисковые автомобили с очень низким пробегом. Владимир отметил, что примерно каждое третье подержанное авто на украинском рынке имеет следы скручивания одометра. Поэтому перед покупкой важно:

проверять пробег через сервисы VIN-кодов;

оценивать износ педалей, руля, ремней безопасности и сидений;

сравнивать внешний вид деталей с заявленным пробегом.

Если внешнее состояние не соответствует цифрам на одометре, это серьезный сигнал отказаться от сделки.

Какой пробег считается оптимальным

По мнению перекупщика, лучшее соотношение цены и технического состояния имеют авто с пробегом, который прошел важный "рубеж". Наилучший вариант - авто с пробегом чуть более 100 тыс. км.

Именно на этом интервале предыдущий владелец, как правило, уже выполнил все необходимые регламентные процедуры (замена ремней ГРМ, сервис подвески, обновление жидкостей). Это снижает риск скрытых и неотложных дорогостоящих ремонтов для нового владельца.

Автомобили с пробегом около 200 тыс. км требуют значительно более внимательного выбора. Важно узнать полную историю сервисного обслуживания, поскольку на этом этапе возможен износ двигателя, двойных масс, турбин и элементов ходовой части.

Какие основные правила покупки подержанного авто

Специалист рекомендует придерживаться нескольких простых правил:

проверять пробег через VIN-код;

оценивать износ руля, педалей и сидений;

избегать машин со средним годовым пробегом более 25 тыс. км;

обязательно делать полную техническую диагностику перед покупкой.

Правильная оценка пробега и состояния авто является залогом того, что машина прослужит новому владельцу долго, а не потребует ремонта сразу после покупки.

