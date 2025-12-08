Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

Плетенчук считает, что российский десант не сможет захватить юг Украины.

Плетенчук о планах Путина по Одессе

Главное из заявления спикера ВМС:

Россия угрожает захватом Одесской области

Такие планы Путина пока неосуществимы

На украинском юге на пути оккупантов есть три водные преграды

Москва снова угрожает захватом Одесской области, но пока эти планы страны-агрессора неосуществимы. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

В частности, он ответил, реальны ли угрозы диктатора Владимира Путина о захвате юга Украины, в частности Одессы и Николаева, например, с помощью десанта.

Он отметил, что морской десант не является самостоятельным видом операции.

"Со времен Второй мировой войны не могу вспомнить таких успешных операций с применением именно такого способа", - говорит Плетенчук.

По его словам, морской десант может действовать в составе общевойсковой операции, то есть для действий десанта нужны соответствующие условия: войска, которые наступают с основного направления, возможность подойти к побережью.

"Если это не удалось сделать в 2022 году, когда они имели минимум на 5 больших десантных кораблей больше, чем сейчас, то почему это должно стать возможным сейчас? Более того, системы береговой охраны с тех пор тоже с нашей стороны изменились существенно. Это и "Нептуны", которые в Таганроге передают привет российской стратегической авиации, уже не говорю о других локациях. Поэтому, по состоянию на сейчас, это больше похоже на очередную риторику со стороны российского диктатора", - сказал спикер.

Он также добавил, что на украинском юге на пути оккупантов есть три водные преграды - Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман.

Чего добивается Путин

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что война в Украине продлится много лет.

По его словам, целью диктатора Владимир Путина является даже не оккупация Украины, а отодвижение НАТО как можно дальше от границ России.

"Сейчас нет ничего, что могло бы заставить Россию остановиться в ее терроре против Украины. По крайней мере в ближайшие полгода нет и не будет никаких факторов, которые могли бы заставить Путина остановить активную фазу боевых действий. О завершении войны вообще речь не идет", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Государственный департамент США заявил, что прогресс в продвижении к остановке огня в Украине на этом этапе зависит от российской стороны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции, но Россия затягивает время.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что кремлевский лидер стремится "полностью покорить всю территорию Украины". По его мнению, Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что у него физически нет ресурсов для продолжения агрессии.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

