Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

Руслана Заклинская
8 декабря 2025, 13:54обновлено 8 декабря, 14:25
1278
В российском бомбардировщике неожиданно сработала система катапультирования.
В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором
Российские бомбардировщики / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Кратко:

  • Российский бомбардировщик катапультировал двух пилотов
  • Они погибли от полученных травм
  • Инцидент произошел 7 декабря в одном из авиаполков России

В России у бомбардировщика неожиданно сработала система катапультирования. Оба пилота умерли от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил российский блогер Fighterbomber, которого считают приближенным к военно-воздушным силам РФ.

По его информации, инцидент произошел 7 декабря в одном из бомбардировочных авиационных полков страны-оккупанта.

видео дня

"На самолете, стоящем в укрытии, произошло срабатывание системы катапультирования. Летчик и штурман получили травмы несовместимые с жизнью", - заявил блогер.

На месте инцидента работает российская государственная комиссия, которая выясняет причины аварии. Имена погибших военных не разглашаются.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях иронично прокомментировал случайную ликвидацию российских пилотов. Он отметил, что надеется на повреждение самого бомбардировщика.

"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", - написал Игнат.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Почему РФ не может производить бомбардировщики - объяснение эксперта

Военный эксперт Валерий Рябых ранее заявил, что Россия потеряла способность изготавливать стратегические бомбардировщики. Корпуса самолетов еще советские, а современное оснащение частично западное.

По его словам, после полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла доступ к ключевым компонентам и использует старые запчасти для сборки "новых" самолетов. Новое полноценное производство стратегических бомбардировщиков пока невозможно.

Увольнение российской авиации - новости по теме

Напомним, в ночь на 25 ноября 2025 года на аэродроме и авиазаводе в Таганроге ВСУ уничтожили редкий экспериментальный самолет А-60 1А2. Генштаб сообщил, что в ударе по Таганрогу были задействованы дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Силы обороны Украины 25 сентября сбили российский Су-34 на Запорожском направлении. Самолет атаковал город Запорожье управляемыми авиабомбами.

Как сообщал Главред, в Крыму спецподразделение ГУР "Призраки" 4 декабря уничтожило российский истребитель МиГ-29 на аэродроме "Кача". Также поражен аэродромный радар "Иртыш".

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России военный самолет российский самолет российские самолеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:23Украина
Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

14:12Война
Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
14:42

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

14:23

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:12

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

13:54

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

Реклама
13:48

Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

13:46

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:44

За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

13:41

Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный столВидео

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обувиВидео

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

Реклама
12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

Реклама
09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять