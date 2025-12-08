В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

Кратко:
- Российский бомбардировщик катапультировал двух пилотов
- Они погибли от полученных травм
- Инцидент произошел 7 декабря в одном из авиаполков России
В России у бомбардировщика неожиданно сработала система катапультирования. Оба пилота умерли от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил российский блогер Fighterbomber, которого считают приближенным к военно-воздушным силам РФ.
По его информации, инцидент произошел 7 декабря в одном из бомбардировочных авиационных полков страны-оккупанта.
"На самолете, стоящем в укрытии, произошло срабатывание системы катапультирования. Летчик и штурман получили травмы несовместимые с жизнью", - заявил блогер.
На месте инцидента работает российская государственная комиссия, которая выясняет причины аварии. Имена погибших военных не разглашаются.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях иронично прокомментировал случайную ликвидацию российских пилотов. Он отметил, что надеется на повреждение самого бомбардировщика.
"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", - написал Игнат.
Почему РФ не может производить бомбардировщики - объяснение эксперта
Военный эксперт Валерий Рябых ранее заявил, что Россия потеряла способность изготавливать стратегические бомбардировщики. Корпуса самолетов еще советские, а современное оснащение частично западное.
По его словам, после полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла доступ к ключевым компонентам и использует старые запчасти для сборки "новых" самолетов. Новое полноценное производство стратегических бомбардировщиков пока невозможно.
Увольнение российской авиации - новости по теме
Напомним, в ночь на 25 ноября 2025 года на аэродроме и авиазаводе в Таганроге ВСУ уничтожили редкий экспериментальный самолет А-60 1А2. Генштаб сообщил, что в ударе по Таганрогу были задействованы дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".
Силы обороны Украины 25 сентября сбили российский Су-34 на Запорожском направлении. Самолет атаковал город Запорожье управляемыми авиабомбами.
Как сообщал Главред, в Крыму спецподразделение ГУР "Призраки" 4 декабря уничтожило российский истребитель МиГ-29 на аэродроме "Кача". Также поражен аэродромный радар "Иртыш".
Читайте также:
- "Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага
- Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе
- Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред