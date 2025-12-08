В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

В российском бомбардировщике неожиданно сработала система катапультирования.

Российские бомбардировщики / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Российский бомбардировщик катапультировал двух пилотов

Они погибли от полученных травм

Инцидент произошел 7 декабря в одном из авиаполков России

В России у бомбардировщика неожиданно сработала система катапультирования. Оба пилота умерли от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщил российский блогер Fighterbomber, которого считают приближенным к военно-воздушным силам РФ.

По его информации, инцидент произошел 7 декабря в одном из бомбардировочных авиационных полков страны-оккупанта.

"На самолете, стоящем в укрытии, произошло срабатывание системы катапультирования. Летчик и штурман получили травмы несовместимые с жизнью", - заявил блогер.

На месте инцидента работает российская государственная комиссия, которая выясняет причины аварии. Имена погибших военных не разглашаются.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях иронично прокомментировал случайную ликвидацию российских пилотов. Он отметил, что надеется на повреждение самого бомбардировщика.

"Бох есть! Очень надеюсь, что пиропатроны обеих катапульт, которые врезались в потолок железобетонного укрытия, вызвали "небольшое возгорание борта", ну или какие-то другие "несовместимые" с его эксплуатацией причины! Смерть врагам!", - написал Игнат.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Почему РФ не может производить бомбардировщики - объяснение эксперта

Военный эксперт Валерий Рябых ранее заявил, что Россия потеряла способность изготавливать стратегические бомбардировщики. Корпуса самолетов еще советские, а современное оснащение частично западное.

По его словам, после полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла доступ к ключевым компонентам и использует старые запчасти для сборки "новых" самолетов. Новое полноценное производство стратегических бомбардировщиков пока невозможно.

Увольнение российской авиации - новости по теме

Напомним, в ночь на 25 ноября 2025 года на аэродроме и авиазаводе в Таганроге ВСУ уничтожили редкий экспериментальный самолет А-60 1А2. Генштаб сообщил, что в ударе по Таганрогу были задействованы дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Силы обороны Украины 25 сентября сбили российский Су-34 на Запорожском направлении. Самолет атаковал город Запорожье управляемыми авиабомбами.

Как сообщал Главред, в Крыму спецподразделение ГУР "Призраки" 4 декабря уничтожило российский истребитель МиГ-29 на аэродроме "Кача". Также поражен аэродромный радар "Иртыш".

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

