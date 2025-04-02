'Пилот не выжил': в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

В Минобороны РФ подтвердили падение стратегического бомбардировщика Ту-22М3 и заявили, что причиной аварии якобы стала техническая неисправность борта.

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В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3 / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Один из пилотов погиб

В России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, и сейчас продолжаются поиски экипажа, находившегося на борту. Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber, который регулярно сообщает новости о российской авиации и который считается аффилированным с ВКС России.

"Потерпел крушение Ту-22М3. Усольский район. Экипаж ищут", - говорится в сообщении.

видео дня

Впоследствии, российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны страны-агрессора РФ подтвердили аварию стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области во время выполнения планового полета.

Смотрите видео вероятного падения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3:

Фото: скриншот

"Экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", - отметили в Минобороны РФ.

Стоит отметить, что Россия активно применяет Ту-22М3 в войне против Украины, в частности для массированных ракетных ударов. Эти самолеты несут сверхзвуковые ракеты Х-22, которые имеют большую скорость, но низкую точность, что часто приводит к жертвам среди мирного населения.

С начала полномасштабного вторжения Ту-22М3 использовались для атак на города Украины. В частности, для ударов по критической инфраструктуре Украины и энергообъектам.

Кроме того, ракеты, выпущенные из самолетов данного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры, что приводило к массовым разрушениям

До полномасштабного вторжения России официальных случаев сбития Ту-22М3 не фиксировалось. Однако 19 апреля 2024 года Вооруженные Силы Украины впервые сбили Ту-22М3 над территорией России. Украинские силы использовали зенитно-ракетный комплекс для поражения самолета, после чего он упал в Ставропольском крае.

Что известно о самолетах серии Ту, которые наносят удары по Украине / Инфографика Главреда

Сбитие российского Ту-22М3 - последние детали

Напомним, как ранее сообщал Главред, уже экс-командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук заявлял, что 19 апреля 2024 года зенитные ракетные подразделения Воздушных сил в сотрудничестве с Главным управлением разведки МО Украины впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был сбит украинской ракетой С-200. Кроме того, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов. Такие данные приводило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Украинские военные применяют различные системы для ударов по стратегически важным российским военным самолетам. Об этом руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, комментируя уничтожение бомбардировщика Ту-22М3.

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