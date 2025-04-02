У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

Послевоенные выборы будут иметь определенные нюансы, которые потребуют изменений законодательства.

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Сколько продлится подготовка к выборам / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления Подоляка:

Подготовка к выборам продлится до 6 месяцев, после завершения военного положения

Будут вноситься изменения в законодательство

До момента прекращения огня военное положение не будут отменять

После завершения военного положения подготовка к выборам президента Украины продлится до 6 месяцев. В частности, власть будет работать над изменениями в избирательном законодательстве. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, после завершения военного положения должны быть проведены юридические процедуры, от которых никто не будет отказываться.

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"Первая - это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как такового", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что до момента прекращения огня никто военное положение отменять не будет.

"Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то "выборов". Россия для нас с вами абсолютно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на нашу внутреннюю политику", - отметил советник руководителя ОП.

Он также добавил, что изменения в законодательстве - сложный процесс.

"Второе - нет возможности организовать с точки зрения безопасности избирательный процесс, потому что прекращение огня пока не работает. Россия наносит каждый день большое количество ударов", - подытожил Подоляк.

Проведение президентских выборов - последние новости Украины

Как сообщал Главред, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине летом и осенью 2025 года. Он в очередной раз подтвердил приверженность фракций парламента соблюдению подписанного меморандума, согласно которому проведение выборов планируется на раньше, чем через полгода после отмены военного положения в Украине.

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. Однако, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия это опроверг.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента. Он добавил, что не планирует сидеть на президентском кресле десятилетиями.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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