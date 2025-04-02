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РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

Марина Фурман
2 апреля 2025, 11:37
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Президент Украины убежден, что Путин не хочет обеспечить даже частичного прекращения огня.
Зеленский, удар по Харькову
Зеленский отреагировал на российские удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Основное:

  • В ночь на 2 марта, россияне выпустили 74 беспилотника, из них 54 - "Шахеды"
  • В результате атаки дронов в Харькове есть попадания, известно о пострадавших
  • Враг также ударил по Одесской и Сумской областях

Страна-агрессор Россия после однодневной паузы атаковала Украину десятками дронов, под прицелом был Харьков. В течение минувшей ночи оккупанты выпустили 74 беспилотника, из них 54 - "Шахеды". На массированную атаку дронов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Россия целенаправленно атаковала ударными беспилотниками Харьков, на город летело не менее 14 дронов.

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"К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - написал Зеленский.

Кроме Харькова, российские захватчики также атаковали дронами Одесскую и Сумскую области.

"Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов", - рассказал Зеленский о последствиях вражеских ударов по Украине.

Россияне также запускают авиабомбы. Только по Сумской области враг в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра применил почти 50 управляемых авиабомб.

Зеленский подчеркнул, что в Москве пренебрегают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить.

Президент Украины заверил, что давление на Россию нужно усиливать, чтобы поставить эту войну на курс к завершению.

"Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь такого необходимого результата - достойного и длительного мира", - резюмировал украинский лидер.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 апреля, РФ массированно ударила по Харькову дронами. Пожары и разрушения зафиксированы в городе во время массированной ночной атаки вражеских дронов. также известно о пострадавших, среди них - 9-месячный младенец, 7-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Днем ранее в пресс-службе Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 1 апреля, Россия не запускала ударные дроны по Украине. Ситуацию также прокомментировал председатель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", - написал он.

Недавно РФ ударила по энергетической инфраструктуре Херсона. Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкой реакции международного сообщества на очередные российские атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Украина передала партнерам всю необходимую информацию об этих нарушениях и настаивает на их фиксировании и соответствующих ответных мерах.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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