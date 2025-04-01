Часть Херсона без света: Украина передала США детали удара РФ по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкой реакции международного сообщества на очередные российские атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Украина передала партнерам всю необходимую информацию об этих нарушениях и настаивает на их фиксировании и соответствующих ответных мерах. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения в Telegram.
По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня доложил о контактах с партнерами, в частности с представителями США.
"Мы передали всю необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики: были удары, сегодня снова был удар в Херсоне, применение российского дрона по объекту энергетики, по оборудованию - абсолютно сознательно и целенаправленно - часть города оставалась без электричества", - сказал Зеленский.видео дня
Он подчеркнул, что Украина настаивает на фиксации каждого такого нарушения и соответствующей реакции со стороны партнеров.
Зеленский добавил, что именно из таких мелких деталей состоят масштабные задержки Россией дипломатического процесса, ведь предложенное США безусловное прекращение ударов пока не реализовано исключительно из-за позиции России.
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