'Начнется интересная игра': эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия

Ключевые тезисы Коваленко:
- Украина может не соглашаться на энергетическое перемирие
- Это вызовет острую реакцию президента США
- Украина ждет момента, когда Трамп разочаруется в Путине
Киев имеет возможность не соглашаться на предложенные условия энергетического перемирия и даже отказаться от США как посредника. Однако в таком случае Украина должна быть готова к нервной реакции Дональда Трампа. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Мы можем заявить, что позиция США однобокая, мы не довольны тем, как работает американская делегация, поэтому отказываемся от США в качестве посредника. Но при этом мы должны быть готовыми к достаточно острой психически-нервной реакции Дональда Трампа, ну и пусть", - сказал он.
Коваленко отметил, что Украина без США может держать оборону, ведь украинский ВПК стремительно развивается, а европейская помощь существенно выросла по сравнению с 2022-2024 годами. Зато Россия только ослабевает.
Также он напомнил, что даже без разведданных США Киев смог диверсифицировать источники информации и получать их от других партнеров.
"Когда начались разговоры о том, что мы можем остаться без Starlink, мы вспомнили, что было до Starlink, и какой военной связью пользовались в Украине в течение десятков лет, а, кроме того, выяснили, что есть альтернативы Starlink в других странах, например, в Швеции. Поэтому не все так плохо. А вот для США это был бы позор", - рассказал Коваленко.
По его словам, Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля.
"Мы пока имитируем дипломатическую работу и ждем момента, когда Трамп, не разочаровываясь в нашей позиции, разочаруется в Путине. И вот тогда начнется очень интересная игра", - добавил он.
Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:
Энергетическое перемирие - новости по теме
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Россия готова прекратить боевые действия в Черном море в обмен на снятие санкций. По его словам, Москва выдвинула условия во время переговоров в Эр-Рияде, в частности относительно ударов по энергетике.
Однако Россия ежедневно атакует Украину дронами, бомбами, артиллерией и баллистикой в ответ на предложение прекращения огня, отметил президент Украины Владимир Зеленский.
"География и жестокость российских ударов ежедневно показывают, насколько Путину плевать на дипломатию", - подчеркнул он.
Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что договоренности по прекращению огня, достигнутые в Саудовской Аравии, фактически не выполняются. Поэтому Украина готовит официальное обращение к США, которые ранее гарантировали реакцию на такие нарушения.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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