'Начнется интересная игра': эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия

Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля, заявил Александр Коваленко.

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Может ли Украина не согласиться на энергетическое и морское перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Ключевые тезисы Коваленко:

Украина может не соглашаться на энергетическое перемирие

Это вызовет острую реакцию президента США

Украина ждет момента, когда Трамп разочаруется в Путине

Киев имеет возможность не соглашаться на предложенные условия энергетического перемирия и даже отказаться от США как посредника. Однако в таком случае Украина должна быть готова к нервной реакции Дональда Трампа. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы можем заявить, что позиция США однобокая, мы не довольны тем, как работает американская делегация, поэтому отказываемся от США в качестве посредника. Но при этом мы должны быть готовыми к достаточно острой психически-нервной реакции Дональда Трампа, ну и пусть", - сказал он.

Коваленко отметил, что Украина без США может держать оборону, ведь украинский ВПК стремительно развивается, а европейская помощь существенно выросла по сравнению с 2022-2024 годами. Зато Россия только ослабевает.

Также он напомнил, что даже без разведданных США Киев смог диверсифицировать источники информации и получать их от других партнеров.

"Когда начались разговоры о том, что мы можем остаться без Starlink, мы вспомнили, что было до Starlink, и какой военной связью пользовались в Украине в течение десятков лет, а, кроме того, выяснили, что есть альтернативы Starlink в других странах, например, в Швеции. Поэтому не все так плохо. А вот для США это был бы позор", - рассказал Коваленко.

По его словам, Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля.

"Мы пока имитируем дипломатическую работу и ждем момента, когда Трамп, не разочаровываясь в нашей позиции, разочаруется в Путине. И вот тогда начнется очень интересная игра", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Энергетическое перемирие - новости по теме

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Россия готова прекратить боевые действия в Черном море в обмен на снятие санкций. По его словам, Москва выдвинула условия во время переговоров в Эр-Рияде, в частности относительно ударов по энергетике.

Однако Россия ежедневно атакует Украину дронами, бомбами, артиллерией и баллистикой в ответ на предложение прекращения огня, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

"География и жестокость российских ударов ежедневно показывают, насколько Путину плевать на дипломатию", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что договоренности по прекращению огня, достигнутые в Саудовской Аравии, фактически не выполняются. Поэтому Украина готовит официальное обращение к США, которые ранее гарантировали реакцию на такие нарушения.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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