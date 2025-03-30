'Путину плевать на дипломатию': Зеленский сделал заявление о прекращении огня

Главное из заявления президента:
- РФ ежедневно обстреливает Украину
- Это показывает, что Путину плевать на дипломатию
- Нужно увеличить давление на Россию
Страна-агрессор Россия в ответ на предложение прекращения огня ежедневно атакует Украину дронами, бомбами, артиллерией и баллистикой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он отметил, что за сегодняшний день, к сожалению, уже есть удары и обстрелы.
"География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика", - отметил президент.
По его словам, Россия заслуживает увеличения давления на нее - "заслуживает всех жестких шагов, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать эту их систему, которая не хочет ничего, кроме войны".
"Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно", - подытожил Зеленский.
Вечернее видеообращение Зеленского - видео:
Прекращение огня в Украине - что известно
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что Украина соглашается расширить прекращение огня и на удары по всем гражданским объектам, а не только энергетическим. Если РФ поддержит такой шаг, Киев выдвинет список объектов, по которым враг не сможет наносить удар.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна-агрессор Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.
Президент Украины также сообщал, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.
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Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
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