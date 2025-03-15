Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

Американский президент уверен, что российский диктатор Путин согласится на режим тишины.

https://glavred.info/politics/skoro-poyavitsya-novaya-informaciya-o-peremirii-tramp-nazval-tochnuyu-datu-10647413.html Ссылка скопирована

17 марта появится новая информация о перемирии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем говорит Трамп:

"Путин согласится на перемирие"

"Больше информации о перемирии появится 17 марта"

Ситуация с прекращением огня в Украине "идет хорошо" и скоро появится больше информации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

Он отметил, что эта информация может появиться уже в понедельник, 17 марта.

видео дня

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошим", – заявил он.

Трамп добавил, что верит в то, что Путин согласится на перемирие, но при этом он отказался прямо отвечать на вопрос о давлении на РФ в случае отказа.

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня. Думаю, я его довольно хорошо знаю", - сказал Трамп.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред