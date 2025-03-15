Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

О чем говорит Трамп:
- "Путин согласится на перемирие"
- "Больше информации о перемирии появится 17 марта"
Ситуация с прекращением огня в Украине "идет хорошо" и скоро появится больше информации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Эткиссон.
Он отметил, что эта информация может появиться уже в понедельник, 17 марта.
"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошим", – заявил он.
Трамп добавил, что верит в то, что Путин согласится на перемирие, но при этом он отказался прямо отвечать на вопрос о давлении на РФ в случае отказа.
"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня. Думаю, я его довольно хорошо знаю", - сказал Трамп.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.
На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.
Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.
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