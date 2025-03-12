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Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

Юрий Берендий
12 марта 2025, 17:21
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Владимир Путин будет затягивать переговоры по прекращению огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы, отмечают СМИ.
Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg
Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, вероятно, может согласиться на условия перемирия с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Путин стремится заранее гарантировать, что его собственные условия будут учтены. По словам лица, знакомого с позицией Кремля, он будет пытаться выиграть время, чтобы обеспечить для Москвы максимально выгодные условия прекращения боевых действий.

"Хотя российский лидер, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной, он хочет заранее убедиться, что его собственные условия будут включены", - говорится в материале.

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Источники также сообщают, что российские чиновники не обсуждали с американскими коллегами детали соглашения, которое Украина согласовала во вторник в саудовском городе Джидда, и в Кремле его считают неприемлемым.

Кроме того, Кремль может выдвинуть дополнительное требование - прекращение поставок оружия Украине как одно из условий для согласия на перемирие.

"Путин не скажет твердого "да" или твердого "нет." Даже в фантастической ситуации, когда Путин сделает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", - сказала в телефонном интервью Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия.

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