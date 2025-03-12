Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

Украинским правоохранителям совместно с СБУ удалось установить обстоятельства теракта по "горячим следам".

https://glavred.info/ukraine/rossiya-organizovala-v-ivano-frankovske-terakt-v-sbu-raskryli-detali-10646648.html Ссылка скопирована

Россияне взорвали собственных агентов / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что сообщили в СБУ:

11 марта взрывы в Ивано-Франковске прогремели из-за теракта россиян

РФ взорвала завербованных местных жителей

Одному из фигурантов дела подготовили сообщение о подозрении

11 марта страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Вместе с нацполицией она установила, что российская спецслужба подорвала своих агентов в районе железнодорожного вокзала города, у которых было самодельное взрывное устройство.

видео дня

"Как установило расследование, пособниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и втянула в преступную деятельность. В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями", - говорится в сообщении.

Подростки в обмен на обещание денежного вознаграждения из рук оккупантов по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывчатое вещество и два СВП, замаскированные под термосы на съемной квартире вблизи места теракта.

"Обе взрывчатки они снарядили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек", - отметили в СБУ.

Когда вражеские спецслужбы дали указание, агенты привели оба взрывных устройства в боевую готовность и направились к месту, где должны были разместить один из СВП. Однако дойти до места назначения им не удалось - россияне взорвали подростков и вторую взрывчатку, которая осталась в арендованной квартире.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с деталями разоблачения вражеских агентов в Ивано-Франковске:

Кроме несовершеннолетних от удара взрывной волной пострадали еще двое случайных прохожих.

Теперь 15-летнему фигуранту дела подготовили сообщение о подозрении и ему грозит пожизненное заключение за пособничество в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, и незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц.

"Также решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта", - добавили в ведомстве.

Взрывы в Ивано-Франковске 11 марта - что известно

Напомним, Главред писал, что взрыв прогремел в Ивано-Франковске во вторник, 11 марта, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что произошло два взрыва вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали три человека. На месте работали полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы.

О теракте правоохранители сообщили только 12 марта. В СБУ предупредили, что инцидент в Ивано-Франковске является примером того, что спецслужбы РФ начали использовать новую тактику.

Читайте также:

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред