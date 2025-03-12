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Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявлений

Руслана Заклинская
12 марта 2025, 16:18обновлено 12 марта, 16:51
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Президент отметил, что обсуждение гарантий безопасности станет более предметным в случае установления 30-дневной тишины.
Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявлений
Если Россия не согласится на перемирие, ждем реакции США / Коллаж: Главред, фото: скриншот Суспільне, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Оккупированные территории признавать частью РФ не будут, это красная линия для Украины
  • Если Россия не согласится на 30 дней прекращения огня, Киев ожидает реакции со стороны Вашингтона
  • О гарантиях безопасности подробнее будем говорить, если будет тишина на 30 дней

Главной целью Украины является завершение войны на справедливых условиях. Если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, Киев рассчитывает на сильную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Играть с нарративами, что мы не хотим завершения войны - как это делает Россия и распространяет по всему миру - мы не будем. Для меня важно завершить эту войну. Я хочу, чтобы это видел президент США", - отметил глава государства.

видео дня

Прекращение огня на 30 дней

Зеленский подтвердил, что Киев принял предложение США о 30-дневной тишине на фронте. В то же время украинская сторона не питает иллюзий относительно намерений России.

"Одна тематика рассматривалась до встречи относительно тишины в небе, тишины на море, называем это так. А потом американская сторона предложила другой подход. Наша команда где-то внутри этой встречи имела связь с президентом США, насколько я понимаю, и также со мной. И подняли именно этот вопрос, готова ли украинская сторона идти на шаги по тишине по всей территории. Я это подчеркивал неоднократно. Никто из нас не верит русским", - рассказал он.

По словам Зеленского, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, Украина рассчитывает на ответную реакцию со стороны США.

"Мне так кажется, если я правильно понимаю, шаги мир через силу. Если я правильно это понимаю, то будет именно так. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы - мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - сказал глава государства.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Оккупированные территории

Также Зеленский подчеркнул, что признание захваченных территорий частью РФ - абсолютно невозможно. Он подчеркнул, что украинцы борются, есть погибшие и раненые - и этого никто не забудет. По его словам, это "главная красная линия" для Украины.

"Я, как президент, и украинцы, как граждане своей страны не будут нарушать Конституцию, будут защищать суверенитет, нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно. Но сегодня мы воюем за нашу независимость. И поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем", - подчеркнул президент.

Гарантии безопасности

Зеленский рассказал, что обсуждение гарантий безопасности станет более предметным в случае 30-дневной тишины. Этот период необходим для четкой формулировки документов, согласования шагов и форматов безопасности.

"Эти 30 дней выделяют именно для того, чтобы положить предложения на бумагу, согласованные с союзниками шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после этой войны", - пояснил он.

Ситуация в Курской области

Президент признал, что россияне продолжают давить на украинские войска в Курской области. В то же время он подчеркнул, что украинские защитники продолжают выполнять задачи на Курщине.

"Россияне пытаются давить на наши войска в Курской области. Командование знает, что ему нужно делать. Прежде всего - сохраняем жизни украинских воинов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что методы РФ остаются неизменными: шантаж, в том числе ядерный, и нагнетание паники. Глава государства отметил, что это является стандартной тактикой РФ перед любым дипломатическим процессом.

"Я думаю, вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Запугивания будут разные, и ядерного характера также. Надо понять, что это также понятная методичка действий РФ перед любым форматом дипломатии", - пояснил он.

Выборы в Украине

По словам президента, ключевой задачей для Украины сейчас является установление тишины. Далее будет разрабатываться пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности.

"Если это будет сделано, то после этого будет снято военное положение и будут выборы согласно украинскому законодательству. Никто откладывать их не будет", - добавил он.

Смотрите видео, где Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Украине:

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявлений
Зеленский рассказал, когда возможно проведение выборов / Фото: скриншот

Дальнобойные удары

Украинская армия продолжает использовать дальнобойное оружие собственного производства. Зеленский отметил, что это не демонстрация силы, а справедливый ответ на действия России.

На фоне удара российских оккупантов по Кривому Рогу президент отметил, что "в Кривом Роге уже не осталось отелей" после российских атак.

"Был удар по Кривому Рогу. В частности, снова по отелю. Нанесены удары баллистикой. И это не один удар. По одному и тому же самому отелю, то есть это не случайность. Как вы считаете: будут ли украинские войска отвечать после такого? Не мы начали войну, но мы действительно хотим ее завершения. Но убивать наших людей и не получать за это ответа - нет, такого не будет", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео с заявлением Зеленского об ударах РФ по Кривому Рогу:

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявлений
Зеленский прокомментировал удар РФ по Кривому Рогу / Фото: скриншот

Удар по Кривому Рогу - новости Украины

Напомним, утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти подтвердили ракетный удар со стороны страны-агрессора РФ, в результате которого было попадание в инфраструктурный объект.

По состоянию на 11:12 количество раненых в результате утренней атаки достигло 14 человек, среди которых 9 женщин. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в частности две женщины в возрасте 79 и 46 лет, а также мужчина 58 лет, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщал Главред, в результате двойного баллистического удара по Кривому Рогу погибла 47-летняя Ирина Васюк. Она была сотрудницей КРВА. Глава КРВА Евгений Ситниченко сообщил, что у погибшей остались двое детей и муж.

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Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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