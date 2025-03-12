В Кривом Роге - серия взрывов, есть "прилет" и пожар: все подробности

Кривой Рог оказался под ударом российских ракет.

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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты:

Кратко:

В Кривом Роге утром были слышны взрывы

Есть "прилет" в инфраструктурный объект

Утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о ракетном ударе страны-агрессора РФ.

Сначала о взрывах в городе сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, все работаем. Соблюдаем информационную гигиену. Возможны повторные выходы – берегите себя и близких", - написал он в Telegram в 07:28.

Позже информацию о взрывах подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, есть "прилет" в инфраструктурный объект. Вспыхнул пожар.

"Серия взрывов в Кривом Роге. Последствия атак выясняем. Предварительно, есть раненый человек. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - сообщил он 07:48.

Местные СМИ публикуют кадры из Кривого Рога - над городом поднимается столб дыма. Сообщается, что оккупанты запустили две ракеты Искандер-М.

Смотрите видео - После взрыва в Кривом Роге виден столб дыма:

08:09 В Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет, сообщил Лысак.

Глава совета обороны города Вилкул сообщил, что она в момент обстрела ехала в троллейбусе. Также известно о двух раненых, они находятся в больнице.

08:24 По словам Лысака, пострадавших в Кривом Роге по состоянию на данный момент двое.

Женщину (41 год) госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Еще одной потерпевшей (78 лет) помощь оказали на месте. От пережитого она будет приходить в себя дома.

08:35 Вилкул сообщил, что в городе очень много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских объектов и объектов бизнеса.

"Штаб помощи людям разворачивается в том самом месте, где после прошлого ракетного удара, который был полгода назад. Местные поймут и визуально будут видны. Строительные материалы (ОСБ, пленка, рейка, саморезы, гвозди) уже везем, будут через 20 минут. Заявления на материальную помощь от города. Все службы работают", - сообщил он.

08:41 Число раненых в Кривом Роге возросло до пяти.

"50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет – в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", - сообщил Лысак.

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Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область. Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

В результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.

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