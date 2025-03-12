Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожары

Местные власти рассказали о последствиях российской атаки вечером 11 марта.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-sumy-dnepr-i-harkov-est-razrusheniya-vspyhnuli-pozhary-10646483.html Ссылка скопирована

Российские дроны атаковали Днепр / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

РФ атаковала Украину дронами

Есть последствия как минимум в трех городах и на Киевщине

Вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.

Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

видео дня

Атака дронов на Киевщину

В ГосЧС сообщили, что ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46.

Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Возгорание ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет.

Атака на Днепр

Поздно вечером 11 марта глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о массированной атаке дронов на Днепр. По его словам, есть информация о разрушении инфраструктуры. Вспыхнули пожары.

Утром 12 марта Лысак сообщил, что были повреждены около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Утром 12 марта Лысак уточнил, что с вечера и до самого утра на Днепропетровщине работали силы ПВО. Было уничтожено 19 БпЛА.

К врачам обратился 42-летний мужчина, пострадавший при атаке на Днепр. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

Возникшие в городе пожары спасатели потушили. На одной локации огонь локализовали, тушение продолжается.

Есть последствия и в Криворожском районе. Там тоже повреждена инфраструктура. Вспыхнул пожар.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дроном Шахед по Шевченковскому району города.

"Шахед попал между частными домами. Повреждены несколько дворов. Пожара нет. На данный момент, к счастью, без жертв и пострадавших", - написал он в Telegram.

Позже Терехов уточнил, что на месте падения Шахеда один человек получил острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь оказали на месте.

Атака на Сумы

В Сумах российский беспилотник попал в складское помещение. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Сумской городской военной администарции.

Последствия атаки на Сумы / Фото: t.me/sumy_mva

Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред