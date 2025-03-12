Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожары

Кратко:
- РФ атаковала Украину дронами
- Есть последствия как минимум в трех городах и на Киевщине
Вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.
Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.
Атака дронов на Киевщину
В ГосЧС сообщили, что ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46.
Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Возгорание ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет.
Атака на Днепр
Поздно вечером 11 марта глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о массированной атаке дронов на Днепр. По его словам, есть информация о разрушении инфраструктуры. Вспыхнули пожары.
Утром 12 марта Лысак сообщил, что были повреждены около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Утром 12 марта Лысак уточнил, что с вечера и до самого утра на Днепропетровщине работали силы ПВО. Было уничтожено 19 БпЛА.
К врачам обратился 42-летний мужчина, пострадавший при атаке на Днепр. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.
Возникшие в городе пожары спасатели потушили. На одной локации огонь локализовали, тушение продолжается.
Есть последствия и в Криворожском районе. Там тоже повреждена инфраструктура. Вспыхнул пожар.
Атака на Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дроном Шахед по Шевченковскому району города.
"Шахед попал между частными домами. Повреждены несколько дворов. Пожара нет. На данный момент, к счастью, без жертв и пострадавших", - написал он в Telegram.
Позже Терехов уточнил, что на месте падения Шахеда один человек получил острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь оказали на месте.
Атака на Сумы
В Сумах российский беспилотник попал в складское помещение. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Сумской городской военной администарции.
Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.
На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.
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