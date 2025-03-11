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РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

Алексей Тесля
11 марта 2025, 22:33
637
По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения.
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РФ ударила баллистикой по судну в Одессе / АМПУ

Важно:

  • В результате удара страны-агрессора РФ по Одессе погибло четыре человека
  • Среди погибших - члены экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения

В результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе погибли четыре человека, также был поврежден сухогруз.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека, сообщили в Администрации морских портов Украины.

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"По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник лоцманской компании, который находился на борту. Зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории Одесского морского порта", — говорится в сообщении.

РФ запустила в одесский порт ракету Искандер-М с кассетной боевой частью, уточняет издание Думская.

На месте происшествия работают экстренные службы. Оцениваются масштабы разрушений и уточняется информация о пострадавших.

Что известно об ударе РФ баллистикой

Уточняется, что удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения. Также пострадал еще один сотрудник, находившийся на борту.

Как отмечается, судно MJ Pinar в момент удара загружало пшеницу для экспорта.

В АМПУ также сообщили, что на территории порта зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры, в частности:

  • причал №35;
  • зерновая галерея терминала ООО "Бруклин-Киев";
  • четыре силоса для хранения зерна.

Ранее сообщалось о том, что враг массированно атаковал Одессу. В результате вражеских действий зафиксировано возгорание.

Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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