На Киевщине вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов: что горело

Кратко:
- Последствия атаки РФ зафиксированы в трех районах Киевщины
- Пострадавших среди населения нет
В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Как сообщили в Киевской ОВА, область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.
Пострадавших среди населения нет. Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.
Бориспольский район. В результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии. Возгорание ликвидировано. Также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.
Броварской район. Повреждены два частных дома.
Обуховский район. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание камыша на открытом участке местности. Пожар ликвидирован.
Все службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.
Кроме того, утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.
Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.
В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.
В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.
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