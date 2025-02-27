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На Киевщине вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов: что горело

Анна Ярославская
27 февраля 2025, 09:08
155
Киевская область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.
Последствия атаки дронов
О последствиях атаки дронов рассказали в КОВА / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Кратко:

  • Последствия атаки РФ зафиксированы в трех районах Киевщины
  • Пострадавших среди населения нет

В результате российской атаки дронов ночью 27 февраля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на одном из промышленных объектов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Как сообщили в Киевской ОВА, область была под массированной атакой вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 7 часов.

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Пострадавших среди населения нет. Последствия атаки противника фиксируются в трех районах области.

Бориспольский район. В результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии. Возгорание ликвидировано. Также повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

Броварской район. Повреждены два частных дома.

Обуховский район. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание камыша на открытом участке местности. Пожар ликвидирован.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Все службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

  • Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025
    Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025 Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025
    Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025 Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025
    Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025 Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025
    Последствия атаки на Киевщину 27 февраля 2025 Фото: t.me/kyivoda

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

В результате вражеской атаки на Киевщине травму получила женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения.

Кроме того, утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.

Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.

В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.

В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

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