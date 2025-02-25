Российские Ту-95 МС запустили ракеты по Украине: что известно

Вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.

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Воздушную тревогу объявили во всей территории Украины / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Кратко:

Вся Украина - "красная"

РФ запустила ракеты из самолетов Ту-95 МС

Утром 25 февраля четыре российских бомбардировщика Ту-95 МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс Саратовской области РФ. Воздушную тревогу объявили во всей территории страны.

По данным на 06:03 в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты находились в воздушном пространстве Полтавщины. Жителей города Пирятин призвали пройти в укрытие.

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Позже ракеты изменили движение в направлении Черкасс.

06:22 Крылатые ракеты в воздушном пространстве Киевщины, двигаются курсом на Ставище, Белую Церковь.

06:28 Ракеты сменили курс в направлении Житомира, сообщают Воздушные силы.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

06:36 Как пишет Telegram-канал monitor, все крылатые ракеты локационно потеряны в Житомирской области.

06:57 Вражеская авиация возвращается обратно на аэродром базирования. Информации о повторных пусках не было.

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Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха.

Ранним утром в понедельник, 24 февраля, армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Харьков.Одесскую область оккупанты атаковали Шахедами.

В ночь на 24 февраля в Киеве также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. В городе работали силы ПВО.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, военные РФ запустили по Украине множество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

В ночь на 22 февраля оккупанты запустили по Украине 162 дрона. Украинская противовоздушная оборона сбила 82 вражеских беспилотника, еще 75 не достигли целей (были локационно потеряны, без негативных последствий).

Сбивать вражеские дроны пришлось в 13 областях. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

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