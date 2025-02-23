Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах

Россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

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Российские дроны атаковали ночью Киев / коллаж: Главред, фото: t.me/kpszsu

Кратко:

РФ атаковала Киев

Обломки дронов зафиксированы в трех районах города

138 из 267 БПЛА уничтожено над Украиной

В ночь на воскресенье, 23 февраля, военные РФ запустили по Украине множество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

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РФ атаковала, в частности, Киев. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала в Telegram о последствиях.

Обломки вражеских дронов были зафиксированы в трех районах города.

В Голосеевском районе был пожар в одноэтажном частном доме, его ликвидировали на площади 100 квадратных метров;

В Дарницком районе в одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание ликвидировано подручными средствами. На другой локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, пожар был ликвидирован на площади 35 квадратных метров.

В Печерском районе повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

Всего Силы обороны Украины минувшей ночью сбили 138 из 267-ми вражеских БПЛА, 119 локационно потеряны без негативных последствий, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 138-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 119 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один в Россию.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 17 февраля российские оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали в Святошинском районе Киева, вызвав возгорание на территории промышленного предприятия и нескольких авто возле жилого дома,

Также 18 февраля Россия атаковала Одессу дронами "Шахед". Оккупанты нацелились на объекты энергетики, повреждено здание больницы.

Вечером 22 февраля в Кривом Роге прогремел взрыв. Россияне нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры.

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