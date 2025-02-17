Киев под атакой Шахедов: в столице поднялся пожар

В результате атаки беспилотников горят машины во дворе возле жилого дома.

https://glavred.info/ukraine/kiev-pod-atakoy-shahedov-v-stolice-podnyalsya-pozhar-10640396.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Киев шахедами / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, t.me/SJTF_Odes

Что известно:

РФ атаковала Киев "Шахедами"

В результате атаки в столице начался пожар

Российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки поднялся пожар. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Святошинском районе упали обломки вражеского БПЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом", - говорится в сообщении.

видео дня

В КГВА отметили, что обломки упали в нежилой зоне. Пожар был зафиксирован в складском помещении.

"На месте работают бригады ГСЧС. Спасатели пытаются локализовать возгорание. Других сообщений, касающихся последствий вражеских атак - не поступало", - говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших.

Удар дроном по ЧАЭС - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции страна-агрессор ударила по укрытию, которое защищает мир от радиации.

Штаты очень много денег и усилий инвестировали в это укрытие. Поэтому, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС.

Впоследствии в СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС. Внутри и вблизи укрытия обнаружены обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред