Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналов

Известно, что наибольшим разрушениям подвергся ньюзрум канала "FreeДом".

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РФ атаковала офисы каналов "FreeДом" и "Дом" / коллаж: Главред, фото: телеканал Дом

В результате российской ракетной атаки на Киев в среду, 12 февраля, пострадали каналы украинского иновещания "FreeДом" и "Дом".

В пресс-службе телеканала "Дом" сообщили, что также пострадали офисы международной редакции иновещания - UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic и диджитал-редакция.

Руководитель пресс-службы МПИУ Мария Пинчук рассказала, что никто из персонала не пострадал. В то же время значительные разрушения претерпел ньюзрум канала "FreeДом". Сейчас телеканал вещает из резервной студии.

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Также известно, что от ударной волны в офисе выбило десятки окон, пострадали производственные помещения и автомобили предприятия.

Россия атаковала ракетами Киев / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, какие последствия вражеской атаки:

Ракетная атака по Украине 12 февраля - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 12 февраля РФ ударила ракетами по Киеву - в столице вспыхнули пожары, погиб человек. Стало известно, что в трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Погиб один человек, еще один - пострадал.

Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар РФ и рассказал о пострадавших. В ночь на 12 февраля 2025 года враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М. Также известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок.

Стало известно, как украинцы спасались во время атаки на Киев. РФ применила дроны и ракеты по Киеву. К сожалению, как рассказывают очевидцы, взрывная волна была настолько сильной, что у людей повылетали двери, посыпалась крыша в домах, повыбивало окна и вырваны розетки.

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