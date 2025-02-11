РФ ударила ракетами по Полтавщине: без газа остались 9 населенных пунктов

Кратко:
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине
- Жители ряда населенных пунктов оказались безе газоснабжения
Во вторник, 11 февраля, российская армия в очередной раз атаковала Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района.
Как сообщили в Полтавской ОВА, попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025
Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины. По его словам, ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. Утром под прицелом была энергетика. В связи с массированной атакой РФ были введены аварийные отключения света.
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