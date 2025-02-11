В Украине экстренно отключают света из-за ракетной атаки РФ

Ночью оккупанты совершили атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика остается под прицелом.

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Введены аварийные отключения света по Украине в связи с массированной атакой РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Кратко:

В Украине - ракетная опасность

Введены экстренные отключения света

Утром 11 февраля в Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки страны-агрессора РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил об очередной атаке на энергосистему Украины.

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"Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом", - написал он в Facebook.

По его словам, в целях минимизации возможных последствий для энергетической системы срочно применяются меры экстренных ограничений электроэнергии.

"Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями", - отметил Галущенко.

Ракетный удар по Украине 11 февраля 2025

Как сообщал Главред, утром во вторник, 11 февраля, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксируются первые крылатые ракеты.

Мониторинговый канал monitor сообщает, что по состоянию на 06:53 крылатые ракеты типа Х-101 в воздушном пространстве Украины отсутствуют.

"Борты Ту-95мс все еще в зоне потенциальных пусков, а это всегда плюс час на долет крылатых ракет", - говорится в сообщении.

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