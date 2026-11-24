В результате очередных обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний юноша.

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РФ ударила по Одесской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

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24 ноября в Одесской области погибли два человека из-за ударов РФ

Еще три человека получили травмы, среди пострадавших - 12-летний ребенок

В результате российских обстрелов Одесской области 24 ноября погибли два человека. Жертвами атаки стали 41-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще три человека получили травмы, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

"В результате очередных обстрелов погибли два человека: 41-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще трое человек получили ранения, в том числе 12-летний ребенок", - сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его данным, в результате повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частный дом, производственное здание и легковые автомобили.

Как уточнил глава ОВА, в результате ударов также пострадали объекты гражданской инфраструктуры, жилой дом, производственное сооружение и несколько легковых автомобилей.

Как дальнобойное вооружение способно изменить ситуацию на фронте

Одним из вариантов усиления обороноспособности Украины и сдерживания дальнейшей российской агрессии рассматривается развитие средств поражения большой дальности. Такой подход предполагает возможность наносить удары по важным военным и стратегическим объектам, расположенным далеко от линии фронта, в том числе на территории России вблизи Москвы. Для этого украинской стороне необходимы собственные баллистические ракеты.

Эту стратегию также называют "иранской защитой". Ее основной принцип заключается в создании дополнительных угроз для российской стороны и повышении стоимости продолжения войны. Наличие у Украины дальнобойного оружия должно заставить Москву учитывать риски возможных ударов по объектам, имеющим стратегическое значение.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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