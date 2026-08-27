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РФ ударила дронами по Одесской области: в порту повреждено гражданское судно

Анна Ярославская
27 августа 2026, 06:48
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После атаки раненых нет, пожаров не зафиксировали. Все цели силы ПВО сбили.
Спасатель, ГСЧ, дрон
Взрывы в Одессе - россияне атаковали регион дронами и "Бандеролью" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Одесскую область атаковали дронами с Черного моря
  • ПВО сбила все цели над Измаильским районом
  • Поврежденное гражданское судно в порту Рени

В Одессе ночью 27 августа прогремели два взрыва - около 02:10 и в 02:30. В это время городе была объявлена воздушная тревога, сообщает Суспільне.

Перед первым взрывом Воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников с Черного моря в направлении Черноморского и Одессы.

видео дня

За несколько минут до второго взрыва военные зафиксировали в направлении города барражирующий боеприпас "Бандероль". Тревогу в Одессе объявили в 02:04 - за шесть минут до первого попадания.

Обновлено. Глава Одесской городской военной администрации в четверг сообщил, что почти всю ночь и утро враг терроризировал Одессу.

В результате атаки повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажное здание.

"Все детали выясняем. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Воздушная тревога продолжается. Позаботьтесь о собственной безопасности. Берегите себя и своих близких", - отметил Лысак.

Обломки в порту Рени

Параллельно российские войска атаковали Измаильский район Одесской области - это уже не первый удар по этой части региона, граничащей с Румынией.

Силы противовоздушной обороны отбили все цели, однако гражданская инфраструктура пострадала: обломки сбитых дронов повредили гражданское судно, стоявшее в Ренийском морском порту, сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

"Раненых нет, пожаров на территории объекта не зафиксировали", - отметили в райадминистрации.

Порты Дуная как постоянная цель

Рени вместе с Измаилом являются ключевыми узлами украинского дунайского экспортного маршрута, который Россия системно держит под ударами беспилотников. Повреждение гражданских судов в этих портах напрямую влияет на графики фрахта и стоимость логистики для аграрных экспортеров.

Атаки РФ на Одессу и область - новости

Как писал Главред, 21 июля российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден жилой дом.

19 июля армия страны-агрессора РФ вблизи Одессы атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы.

18 июля оккупанты нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Также в этот день Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды - один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Новая тактика РФ в отношении Одессы

За последнюю неделю страна-агрессор Россия нанесла серию ударов по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы - Рени, "Табаки" и Виноградовка–Вулканешты. Военный эксперт Александр Коваленко видит в этом продолжение сценария логистической изоляции Одесской области.

"Ударами по пунктам пропуска на границе Украины и Молдовы россия хочет усложнить, либо вовсе заблокировать сообщение между странами. Эти удары особо интенсифицировались во второй половине августа", - отметил он.

"Можно было бы подумать, что командование оккупантов готовит наземную операцию по Одесской области, но это не так. Необходимых сил и средств у противника в наличие на такую операцию попросту – нет. Как и возможностей её провести. Поэтому мы говорим об экономической и логистической изоляции, которую РОВ решили устроить региону", - добавил Коваленко.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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