Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию

Вы узнаете:
- Чем отмыть пожелтевшие оконные рамы
- Какие средства навсегда портят пластик
- Сколько держать пасту на рамах
Пожелтевшие пластиковые оконные рамы можно вернуть к первоначальному цвету с помощью домашней пасты из двух компонентов - соды и перекиси водорода, без применения агрессивной бытовой химии. В миске смешивают 200 г соды с двумя ложками перекиси водорода и доводят до густой консистенции, при необходимости добавляя немного больше жидкости, пишет Super Express.
Готовую смесь наносят непосредственно на потемневшие участки и оставляют на 10–15 минут. Затем поверхность осторожно натирают мягкой губкой или тряпкой.
Эффект даёт сочетание свойств обоих веществ: сода действует как деликатный абразив с отбеливающим действием, а перекись водорода осветляет пластик, после чего окантовка выглядит как новая.
Почему желтеют оконные рамы
Причина потемнения - не только загрязнение. Белый пластик меняет оттенок под воздействием солнечных лучей, а смог и пыль быстро оседают на поверхности и крайне трудно смываются обычным способом.
Именно поэтому при мытье окон рекомендуют не ограничиваться стеклом. Если рамы оставлять без внимания, со временем они теряют белизну, а на них появляются стойкие пятна.
Средства, которые только портят пластик
Попытка ускорить результат с помощью сильной химии обычно приводит к обратному эффекту. Использование концентрированных моющих средств для пластиковых рам не рекомендуется: активные вещества могут сделать поверхность матовой, и тогда блеск вернуть уже не удастся.
Также не подходят кремообразные чистящие средства. Помимо матовых следов, слишком сильные химические вещества могут вызвать появление новых пятен на рамах.
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Об источнике: Super Express
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