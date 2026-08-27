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Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию

Дарья Пшеничник
27 августа 2026, 05:31
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Сода с перекисью водорода действует на пластик как мягкое отбеливающее средство, тогда как агрессивные средства оставляют на рамах матовые следы.
Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию
Как отбелить пожелтевшие оконные рамы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Вы узнаете:

  • Чем отмыть пожелтевшие оконные рамы
  • Какие средства навсегда портят пластик
  • Сколько держать пасту на рамах

Пожелтевшие пластиковые оконные рамы можно вернуть к первоначальному цвету с помощью домашней пасты из двух компонентов - соды и перекиси водорода, без применения агрессивной бытовой химии. В миске смешивают 200 г соды с двумя ложками перекиси водорода и доводят до густой консистенции, при необходимости добавляя немного больше жидкости, пишет Super Express.

Готовую смесь наносят непосредственно на потемневшие участки и оставляют на 10–15 минут. Затем поверхность осторожно натирают мягкой губкой или тряпкой.

Эффект даёт сочетание свойств обоих веществ: сода действует как деликатный абразив с отбеливающим действием, а перекись водорода осветляет пластик, после чего окантовка выглядит как новая.

Почему желтеют оконные рамы

Причина потемнения - не только загрязнение. Белый пластик меняет оттенок под воздействием солнечных лучей, а смог и пыль быстро оседают на поверхности и крайне трудно смываются обычным способом.

Именно поэтому при мытье окон рекомендуют не ограничиваться стеклом. Если рамы оставлять без внимания, со временем они теряют белизну, а на них появляются стойкие пятна.

Средства, которые только портят пластик

Попытка ускорить результат с помощью сильной химии обычно приводит к обратному эффекту. Использование концентрированных моющих средств для пластиковых рам не рекомендуется: активные вещества могут сделать поверхность матовой, и тогда блеск вернуть уже не удастся.

Также не подходят кремообразные чистящие средства. Помимо матовых следов, слишком сильные химические вещества могут вызвать появление новых пятен на рамах.

Как правильно мыть окна для идеального блеска
Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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