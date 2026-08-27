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Свиные отбивные получатся сочными и мягкими: какой ингредиент нужно добавить

Инна Ковенько
27 августа 2026, 03:36
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Даже обычные отбивные можно сделать намного вкуснее с помощью правильно подобранных специй.
Свиные отбивные получатся сочными и мягкими: какой ингредиент нужно добавить
Как приготовить вкусные отбивные из свинины / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить свиные отбивные
  • Какие специи добавить для лучшего вкуса
  • Как сделать мясо ароматным и сочным

Свиные отбивные можно приготовить довольно быстро, используя обычные специи, которые есть на кухне. Но есть один простой шаг, который поможет сделать мясо более ароматным и придать ему насыщенный вкус.

Главред расскажет, какие специи лучше всего подойдут для свинины и что стоит сделать во время приготовления, чтобы отбивные получились ещё вкуснее.

видео дня

Какие специи добавить к свинине

Чтобы отбивные получились ароматными и имели насыщенный вкус, стоит правильно подобрать сочетание специй. Кулинарный эксперт Наги Маэхаши советует использовать копченую паприку в качестве основы приправы, дополнив её несколькими простыми специями. Об этом пишет Express.

Чтобы приготовить ароматную смесь для отбивных, смешайте одну столовую ложку копченой паприки с чесночным порошком, луковым порошком, сушеным орегано, горчичным порошком, тмином и шалфеем. Добавьте соль и черный перец. Перед приготовлением хорошо промокните мясо бумажным полотенцем, а затем натрите специями с обеих сторон. Если смеси слишком много, стряхните её с поверхности.

Копченая паприка придаст свинине золотистый цвет и более выразительный вкус. Для этого рецепта не требуется длительный маринад, поэтому после приправы можно сразу приступать к жарке.

Как приготовить свиные отбивные

Тонкие отбивные можно полностью приготовить на сковороде. Если куски толстые, сначала обжарьте их до румяной корочки, а затем доведите до готовности в духовке. После жарки переложите мясо на тарелку примерно на три минуты.

После жарки не спешите убирать сковороду: из того, что осталось на её дне, можно быстро приготовить соус для мяса. Для этого положите на горячую сковороду около 50 граммов несоленого сливочного масла на четыре отбивные. Дайте ему растаять и начать пениться, а затем перемешайте с поджаренными специями и соком, оставшимися после приготовления свинины. В результате получится простой масляный соус, которым можно полить свиные отбивные перед подачей.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные отбивные из свинины:

@yuliia.senych

Пюрешка с отбивными ? Нам понадобятся: • свинина (сколько есть) - у меня 500 г • яйца 2 шт. • панировочные сухари 150–200 г • лимон • соль/перец • масло для жарки Приготовление ⬇️ 1. Мясо нарезаем на средние кусочки и отбиваем под пленкой с обеих сторон. 2. В отдельной посуде взбиваем яйца и солим/перчим по вкусу. 3. Кусок мяса обваливаем в: яйце➡️далее в панировочных сухарях ➡️снова в яйце➡️в панировочных сухарях. 4. Жарим отбивные на среднем огне с обеих сторон до готовности в достаточном количестве масла. Перед подачей сбрызгиваем лимонным соком. Приятного аппетита!

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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