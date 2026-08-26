Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

Вы узнаете:
- Какое масло лучше всего подходит для жарки
- Можно ли жарить на оливковом масле
- Какое масло подходит для жарки при высокой температуре
На первый взгляд может показаться, что любое масло одинаково подходит для жарки. Но диетологи подчеркивают: разные виды масла обладают совершенно разными свойствами, и от правильного выбора зависит не только вкус блюда, но и польза для организма.
Главред расскажет, какое масло считается самым полезным и безопасным для жарки.
Какое масло лучше всего подходит для жарки
Рапсовое масло
Рапсовое масло отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и соотношением омега-6 к омега-3, которое считается оптимальным, пишет Interia Kobieta. В рафинированном виде оно выдерживает нагрев и имеет нейтральный вкус. В то же время эксперты обращают внимание на проблемы современного производства: использование высоких температур и химических растворителей, склонность к окислению и риск контакта с микропластиком из тары. Именно поэтому многие диетологи рекомендуют ограничить её употребление в повседневном рационе.
Кокосовое масло
Кокосовое масло содержит значительное количество насыщенных жиров, что делает его термически стабильным. Оно хорошо подходит для фритюра и приготовления блюд, требующих сильного нагрева. Рекомендуем использовать её именно там, где требуется высокая температура, ведь она не образует вредных соединений при перегреве.
Оливковое масло
Оливковое масло первого отжима богато полифенолами и мононенасыщенными жирами. Оно чувствительно к высоким температурам, поэтому лучше всего подходит для легкого пассирования или использования в сыром виде - в салатах, соусах, закусках. Именно так оно сохраняет больше всего полезных свойств, о чём постоянно говорят диетологи.
Топленое масло
Топленое масло (гхи) практически не содержит молочных белков и имеет высокую температуру дымления. Это делает его пригодным для жарки и запекания. Специалисты рекомендуют использовать его как более безопасную альтернативу обычному сливочному маслу, ведь оно лучше выдерживает нагревание и не образует вредных соединений.
Смотрите видео о том, как выбрать масло для жарки и для салатов:
@karina.kasrashviili
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Об источнике: Interia Kobieta
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