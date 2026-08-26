Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

Не все масла одинаково хорошо переносят высокую температуру.

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Какое масло лучше всего подходит для жарки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое масло лучше всего подходит для жарки

Можно ли жарить на оливковом масле

Какое масло подходит для жарки при высокой температуре

На первый взгляд может показаться, что любое масло одинаково подходит для жарки. Но диетологи подчеркивают: разные виды масла обладают совершенно разными свойствами, и от правильного выбора зависит не только вкус блюда, но и польза для организма.

Главред расскажет, какое масло считается самым полезным и безопасным для жарки.

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Какое масло лучше всего подходит для жарки

Рапсовое масло

Рапсовое масло отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и соотношением омега-6 к омега-3, которое считается оптимальным, пишет Interia Kobieta. В рафинированном виде оно выдерживает нагрев и имеет нейтральный вкус. В то же время эксперты обращают внимание на проблемы современного производства: использование высоких температур и химических растворителей, склонность к окислению и риск контакта с микропластиком из тары. Именно поэтому многие диетологи рекомендуют ограничить её употребление в повседневном рационе.

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит значительное количество насыщенных жиров, что делает его термически стабильным. Оно хорошо подходит для фритюра и приготовления блюд, требующих сильного нагрева. Рекомендуем использовать её именно там, где требуется высокая температура, ведь она не образует вредных соединений при перегреве.

Оливковое масло

Оливковое масло первого отжима богато полифенолами и мононенасыщенными жирами. Оно чувствительно к высоким температурам, поэтому лучше всего подходит для легкого пассирования или использования в сыром виде - в салатах, соусах, закусках. Именно так оно сохраняет больше всего полезных свойств, о чём постоянно говорят диетологи.

Топленое масло

Топленое масло (гхи) практически не содержит молочных белков и имеет высокую температуру дымления. Это делает его пригодным для жарки и запекания. Специалисты рекомендуют использовать его как более безопасную альтернативу обычному сливочному маслу, ведь оно лучше выдерживает нагревание и не образует вредных соединений.

Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как выбрать масло для жарки и для салатов:

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