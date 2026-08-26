"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

Главное из новости:
- Реактивные "Шахеды" стали разгоняться до 500 км/ч
- Двигатели и детали для них поставляет Китай
- Новые дроны быстрее украинских перехватчиков
Реактивные беспилотники "Шахед", которыми Россия массово атакует украинские города, теперь разгоняются до 500 километров в час - примерно в три раза быстрее, чем более старые версии. Это технологическое изменение, как и предыдущие, стало возможным благодаря Китаю, чьи заводы поставляли двигатели для этих БПЛА, сообщает The Wall Street Journal.
Нынешние и бывшие американские чиновники и аналитики сходятся во мнении, что китайский рынок долгое время оставался важнейшим центром поставок комплектующих для "Шахедов" - от деталей двигателей до сервомоторов и гироскопов.
Последствия этой схемы выходят далеко за пределы одной войны, отмечает издание.
"Эта глобальная цепочка поставок позволила Ирану распространить одно из самых революционных военных изобретений эпохи: дешевые дроны, способные убивать, которые увеличили число жертв среди гражданского населения Украины и подорвали военное превосходство Америки на Ближнем Востоке", - пишет издание.
Раньше подобные прорывы в военном деле рождались в государствах с собственной мощной промышленностью. Теперь любая страна с идеей нового оружия может собрать его из дешёвых зарубежных комплектующих - прежде всего китайских.
Немецкий двигатель под китайским контролем
Конструктивно "Шахеды" опираются на разработки США и Западной Германии, однако само производство вынудило Тегеран искать детали по всему миру, в частности в западных странах. Даже эти компоненты обычно проходили через подставные структуры в материковом Китае и Гонконге, чтобы замаскировать происхождение, а впоследствии большинство из них заменили на местные аналоги.
Самой сложной задачей для иранских инженеров был двигатель, способный часами работать на высоких скоростях и температурах. Оптимальным решением оказался немецкий L 550 E компании Limbach Flugmotoren.
С 2012 года китайская компания начала распространять двигатели Limbach, а в 2017-м полностью выкупила немецкого производителя, что упростило Ирану импорт. В итоге Тегеран создал собственный двигатель на базе моделей Limbach - опять же из дешёвых китайских компонентов.
Механизм обхода санкций раскрыли американские финансовые регуляторы.
"Однако расследования Министерства финансов США показали, что практически все американские и европейские компоненты перенаправлялись через китайских посредников. Подставные компании, часто расположенные в Гонконге, заказывали компоненты у западных поставщиков, скрывая, что конечным пунктом назначения является Иран или Россия", - говорится в материале.
Почему перехватчики не успевают
Против старых модификаций украинская ПВО действует эффективно - сбивается более 90 % таких целей. Зато турбореактивные версии по скорости опережают украинские перехватчики, поэтому их приходится нейтрализовать истребителями или ограниченным запасом ракет-перехватчиков, отмечают украинские чиновники.
Производителем турбореактивных двигателей украинское правительство называет китайскую компанию Telefly Telecommunications Equipment. После того как Киев обнародовал данные об обнаружении двигателей Telefly в российских дронах, соответствующий раздел исчез из англоязычной версии сайта компании - но остался доступным на страницах на китайском и других языках, а также в каталогах других китайских онлайн-продавцов.
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Об источнике: The Wall Street Journal
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.
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