"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

Примадонна спровоцировала бурные обсуждения в сети после нового фото с фанатом.

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Алла Пугачева сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

В каком наряде Алла Пугачева появилась на новом селфи

С кем сравнивают 77-летнюю певицу поклонники

Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, в очередной раз оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей. В росСМИ появился свежий кадр, на котором 77-летняя певица позирует вместе с поклонником.

Для прогулки исполнительница выбрала стильный образ: черный жакет, надетый поверх полосатой кофты, темно-синюю кепку-бини, а также массивные солнцезащитные очки с градиентом и цепочкой. Завершающим штрихом ее нового образа стала акцентная помада насыщенного оттенка.

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Алла Пугачева - свежее фото / фото: super.ru

Певица выглядела невероятно свежо, ухоженно и бодро, счастливо улыбаясь в камеру. Реакция пользователей сети не заставила себя ждать - фанаты засыпали артистку комплиментами, а некоторые даже провели параллели с западными поп-иконами и сравнили ее с Мадонной.

"Прекрасно выглядите, Алла Борисовна! Как же она красива, словно помолодела на десятки лет. Настоящая женщина-космос!", - отреагировали поклонники.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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