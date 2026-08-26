Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

Глава Офиса президента назвал четыре потребности армии и попросил Италию присоединиться к защите воздушного пространства и Черного моря.

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Буданов рассказал, чего больше всего не хватает ПВО / коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, uk.wikipedia.org

Главное из заявления Буданова:

Поставок Patriot недостаточно для отражения российских атак

Киев просит Рим о боеприпасах для Samp/T и совместных дронах

Удары по портам - это экономическая война против Украины

Украина в 2026 году получит меньше ракет для систем Patriot, чем в прошлом году: поставки остаются регулярными, но их объемов не хватает, чтобы выдерживать темп российских воздушных атак. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает La Stampa.

"Я не буду называть цифры, потому что не хочу давать преимущество врагу или быть некорректным по отношению к партнерам. Скажу лишь, что в 2026 году мы получим меньше, чем в 2025-м. Поставки продолжаются, они регулярны, но их недостаточно, чтобы противостоять темпам российских атак", - отметил он. видео дня

По его словам, американский комплекс остается единственным средством, способным эффективно нейтрализовать баллистические ракеты. В то же время даже большая партия перехватчиков не переломит ход войны - она лишь сделает ее более дорогостоящей для государства-агрессора.

"Для Кремля каждая баллистическая ракета, достигающая цели, - это успех, тогда как каждая сбитая ракета - повод для серьезных размышлений, в том числе и экономических", - подчеркнул глава Офиса президента.

Patriot / Инфографика: Главред

Четыре запроса Киева к партнерам

Список приоритетов, с которыми украинская сторона выходит на переговоры с партнерами, охватывает не только вооружение, но и экономику, и логистику.

"Во-первых - боеприпасы для систем противовоздушной обороны. Каждая перехваченная баллистическая ракета - это спасенный дом, оставшаяся целой школа, люди, спасенные от смерти. Во-вторых - совместное производство: мы уже производим более половины того, что нам нужно для ведения боевых действий, но нам нужны новые лицензии, технологии, совместные предприятия. Это позволило бы нам не зависеть от политических циклов стран-партнеров. Третье - это предсказуемое финансирование, иначе армия не может планировать операции. Извините, есть еще и четвертое, которое касается не только нас: безопасность судоходства в Черном море", - перечислил он.

Черное море как экономический фронт

С июля российские войска методично наносят удары по инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и дунайских портов. Цель таких ударов, по словам Буданова, сугубо финансовая.

"Цель - остановить украинский экспорт. Это экономическая война, которая сказывается на боевых действиях: меньше доходов для государства, а значит, меньше ресурсов для армии", - сказал он.

Под ударом оказались именно те гавани, откуда продовольствие отправляется в Африку и на Ближний Восток; в ответ украинские силы наносят удары по кораблям, обстреливающим города. Регион, убежден глава ОП, давно вышел за рамки двусторонней проблемы.

"Черное море - это не локальная проблема. Через него пролегают пути обеспечения продовольственной безопасности мира и морской безопасности Европы и Средиземноморья. Страна с морскими традициями, такая как Италия, может понять эту логику лучше других", - убежден Буданов.

Роль Рима он видит в трех плоскостях - от поставок боеприпасов для европейского комплекса ПВО до промышленного сотрудничества, где вкладом Украины станет боевой опыт.

"Важно продолжать работать над обеспечением боеприпасами для Samp/T. А также рассмотреть возможности совместного производства дронов: у Италии есть промышленность, у Украины - опыт. Это партнерство укрепило бы обе стороны. Кроме того, есть вопрос безопасности Черного моря: защита судоходства, авиационно-морская оборона, страховое покрытие, защита коридоров - это сферы, в которых в первую очередь Италия, а также Европа могут внести конкретный вклад, не усугубляя риск эскалации", - подытожил Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Сколько ракет для Patriot нужно, чтобы пережить зиму

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что украинская сторона активно работает над поиском ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot в преддверии зимы.

По его словам, Украине нужно не менее 300 ракет, чтобы пережить эту зиму.

"Мы работаем с теми столицами, где, как мы знаем, есть необходимые нам средства. Это, прежде всего, перехватчики PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Очень сложно. Мы буквально выгрызаем, боремся за каждый предмет, за каждую ракету, вот. Но я считаю, что мы продвигаемся. Мы продвигаемся, партнеры нас слышат", - сказал он.

Ракеты для Patriot - что известно

Как сообщал Главред, 25 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новые ракеты для систем Patriot, ракеты AIM, а также подтверждение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны Crotale с боеприпасами.

Издание Financial Times писало, что дефицит ракет для ЗРК Patriot может лишить Украину преимущества, которое она получила после серии дальнобойных ударов по российской территории.

В то же время политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что даже если США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot, это не решит проблему нехватки средств противовоздушной обороны в ближайшее время.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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