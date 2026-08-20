Зеленский пригрозил РФ ответом за удар и сделал важное заявление о Patriot

Главное из заявления Зеленского:
- Сбито около 90% крылатых ракет во время удара
- С баллистическими ракетами ситуация значительно хуже
- Киеву нужны ракеты для систем Patriot
Страна-агрессор Россия 20 августа нанесла массированный удар по Украине с помощью беспилотников и баллистических ракет. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на такие атаки дальнобойными средствами. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.
Он подчеркнул, что Киев продолжит развивать свое дальнобойное оружие.
"Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, - ответим вполне справедливо и с большой дальностью. Украинские системы дальнего действия будут получать еще больше ресурсов", - отметил Зеленский.
Сколько ракет удалось сбить ПВО
Президент добавил, что результативность украинской обороны кардинально различалась для разных категорий воздушных целей. Худшие показатели - именно там, где у противника самое короткое время подъема.
"К сожалению, с баллистическими ракетами сейчас сложнее всего. Если процент сбитых крылатых ракет в этом ударе составляет около 90%, то с баллистическими ракетами ситуация значительно хуже", - подчеркнул он.
Украине нужны ракеты для Patriot
Глава государства подчеркнул, что усиление защиты столицы упирается в зенитные боеприпасы, которые Украина не производит самостоятельно и может получить только извне.
"Нужны ракеты для Patriot, это то, что могут обеспечить только наши партнеры", - сказал Зеленский.
Отдельно президент остановился на финансовой стороне вопроса, подчеркнув, что речь идет о коммерческих контрактах, а не о гуманитарной помощи.
"Мы говорим не о подарках. Речь идет о готовности Украины покупать оружие", - добавил он.
По его словам, Киев продолжает доводить до сведения партнеров информацию о потребностях в средствах противовоздушной обороны и о возможностях их обеспечения. Ключевым фактором является позиция американской стороны.
"Важно, чтобы были приняты соответствующие политические решения партнеров, и прежде всего в Соединенных Штатах", - подытожил Зеленский.
Лицензия на ракеты для Patriot не решит проблему ПВО
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что даже если США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot, это не решит проблему нехватки средств противовоздушной обороны в ближайшее время.
По его словам, запуск такого производства, даже при наличии разрешения, - дело не одного месяца, а нескольких лет.
"Получение лицензии - это не решение проблемы. Нам нужно как-то пережить эту зиму, ведь в этот период нам нечем будет сбивать российские ракеты", - подчеркнул он.
Ракеты для Patriot - что известно
Как сообщал Главред, Греция не готова передавать Украине свои советские комплексы С-300 и более сотни перехватчиков к ним - и это закрывает для Киева один из самых быстрых способов компенсировать дефицит ракет для Patriot.
Издание Financial Times писало, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot настолько сократились, что во время отдельных массированных атак российские баллистические ракеты оставались без противодействия.
Президент Владимир Зеленский говорил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.
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О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политический консультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), сообщает Википедия.
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