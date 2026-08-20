Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

Кратко:
- РФ атаковала Славянск и Краматорск в Донецкой области
- В результате ударов по меньшей мере 10 человек получили ранения
- Есть попадания по магазинам, предприятию и объектам инфраструктуры
Российские войска днем 20 августа атаковали Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате ударов ранения получили по меньшей мере 10 человек.
Как сообщают в ОВА, около 08:20 российские войска атаковали Славянск беспилотниками. Один из ударов пришелся по магазину в жилом микрорайоне. В результате попадания возник пожар. Ранения получили 3 человека.
В Краматорске в результате российских ударов пострадали ещё 7 человек. Начиная с 10:50, оккупанты девять раз атаковали город. По предварительным данным, российские войска применили авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК.
Зафиксированы попадания в магазин, предприятие и объект инфраструктуры.
"Россияне снова наносят удары по городам средь бела дня - по магазинам, предприятиям, жилым кварталам", - отмечают в ОВА.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, контузии и резаные раны.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Атака РФ на Украину 20 августа - последние новости
В ночь на 20 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Атака продолжалась всю ночь. Основной ракетный удар был нацелен на Киев, Бровары и Борисполь.
В столице в результате российского нападения погибли 15 человек, еще более 30 получили ранения. Последствия удара зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. Повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, нежилые и складские помещения, в которых возникли пожары.
21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированного нападения врага на столицу.
В Киевской области в результате атаки погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали. В Бориспольском районе четверо раненых были госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. В Броварах из-за российского удара возникли проблемы с электроснабжением, также был поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.
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О персоне: Вадим Филашкин
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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