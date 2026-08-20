Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненых

Инна Ковенько
20 августа 2026, 14:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
В результате ударов ранения получили по меньшей мере 11 человек.
Реклама
В середине дня РФ нанесла удар по супермаркетам в Донецкой области
В середине дня РФ нанесла удары по супермаркетам в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Кратко:

  • РФ атаковала Славянск и Краматорск в Донецкой области
  • В результате ударов по меньшей мере 10 человек получили ранения
  • Есть попадания по магазинам, предприятию и объектам инфраструктуры

Российские войска днем 20 августа атаковали Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате ударов ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Как сообщают в ОВА, около 08:20 российские войска атаковали Славянск беспилотниками. Один из ударов пришелся по магазину в жилом микрорайоне. В результате попадания возник пожар. Ранения получили 3 человека.

видео дня

В Краматорске в результате российских ударов пострадали ещё 7 человек. Начиная с 10:50, оккупанты девять раз атаковали город. По предварительным данным, российские войска применили авиабомбы ФАБ-250 с модулями УМПК.

Зафиксированы попадания в магазин, предприятие и объект инфраструктуры.

"Россияне снова наносят удары по городам средь бела дня - по магазинам, предприятиям, жилым кварталам", - отмечают в ОВА.

Реклама
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
  • Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня
    Наслідки атаки РФ на Слов’янськ і Краматорськ 20 серпня Фото: ОВА, прокуратура
Обновлено 14:20 По данным Донецкой областной прокуратуры, число раненых в Краматорске возросло до восьми гражданских лиц - четырёх мужчин и четырёх женщин в возрасте от 41 до 84 лет.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, контузии и резаные раны.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 20 августа - последние новости

В ночь на 20 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Атака продолжалась всю ночь. Основной ракетный удар был нацелен на Киев, Бровары и Борисполь.

В столице в результате российского нападения погибли 15 человек, еще более 30 получили ранения. Последствия удара зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. Повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, нежилые и складские помещения, в которых возникли пожары.

Реклама

21 августа в Киеве объявлен День траура в память о жертвах массированного нападения врага на столицу.

В Киевской области в результате атаки погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали. В Бориспольском районе четверо раненых были госпитализированы в местную больницу с осколочными и резаными ранениями. В Броварах из-за российского удара возникли проблемы с электроснабжением, также был поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.

Читайте также:

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Краматорска Славянск атака дронов
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное