Горит промобъект, в Броварах нет света: последствия атаки РФ на Киевщину

В Броварском районе погиб мужчина. Еще один человек пострадал.

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Последствия атаки на Киев ночью 20 августа / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Один человек погиб и двое ранены

В Броварском районе поврежден промобъект

В Броварах начались проблемы со светом

В Киевской области в результате ракетной атаки РФ в ночь на 20 августа погиб мужчина, еще двое - ранены. В Броварском районе поврежден промышленный объект. В Броварах возникли проблемы с электроснабжением.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, в Броварском районе в результате вражеской атаки погиб мужчина.

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"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал чиновник в Telegram.

Еще один мужчина пострадал. В настоящее время он находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Поврежден один из промышленных объектов. На месте работают все службы, ликвидируя пожар", - добавил Ткаченко.

Глава КОВА добавил, что воздушная тревога продолжается и попросил всех оставаться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью.

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Последствия атаки на Киев - новости

Как писал Главред, вечером 19 августа Россия атаковала Киев баллистическими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Во время воздушной тревоги в столице раздались громкие взрывы.

По данным ГосЧС, в результате массированной атаки на столицу в ночь на 20 августа 4 человека погибли, еще 23 - пострадали. По предварительным данным, попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

Позже стало известно, что до 6 человек увеличилось количество погибших в результате российской атаки в Киеве, 33 человека пострадали.

Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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