Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

Исследователи прогнозируют новые геомагнитные бури.

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Прогноз магнитных бурь на 4–6 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря 4 октября

Продолжится ли период геомагнитных штормов на следующей неделе

Последние несколько дней Землю периодически атакуют магнитные бури. Сегодня, 4 октября, геомагнитный шторм снова может активизироваться из-за усиления потока солнечного ветра из большой корональной дыры.

Об этом сообщила Британская геологическая служба. По её данным, как минимум 4 и 5 октября ожидаются новые периоды магнитных бурь. Стабилизируется ли геомагнитная активность в начале следующей недели - пока неизвестно.

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Магнитные бури 4–5 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущения фона во время магнитной бури, и солнечная вспышка В4 также находятся на зеленом уровне.

Однако уже в понедельник К-индекс повысится до 4,7, то есть ожидаются магнитные колебания среднего (желтого) уровня. Во вторник, 6 октября, показатель снова стабилизируется.

Геомагнитная активность 4–6 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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