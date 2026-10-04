Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Мониторы сообщили, что россияне жаловались на мощные взрывы в течение всей ночи.

https://glavred.info/world/vzryvy-i-ogon-v-nebe-drony-atakovali-voennye-aerodromy-v-adygee-i-krymu-10801286.html Ссылка скопирована

Этой ночью под прицелом Сил обороны оказались российские аэродромы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, NASA, t.me/exilenova_plus

Главное:

Украинские дроны ночью атаковали РФ и Крым

В результате атаки возник пожар на аэродроме в Адыгее

В Крыму ПВО отразила атаку на аэродром "Гвардейское"

В ночь на 4 октября в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Под ударом украинских беспилотников оказалась Республика Адыгея. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

По данным местных жителей, вблизи города Майкоп всю ночь раздавались взрывы, а на аэродроме в результате атаки возник пожар.

видео дня

"Майкоп. Местные жители сообщают об атаке и пожаре на аэродроме Ханская", - говорится в сообщении.

Что известно об пораженном аэродроме

Аэродром "Ханская" расположен в 6 километрах от Майкопа. Там, согласно данным со спутников, размещены самолеты типов Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12. Именно такие самолеты оккупанты используют для нанесения ударов по Украине.

Самолет Су-34 / Инфографика: Главред

Где в Крыму сообщили об атаке

Аэродром в Адыгее, похоже, не единственный, где этой ночью было шумно. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил о работе российской ПВО на аэродроме "Гвардейское" в Крыму.

По данным местных жителей, сбивать украинские воздушные цели россиянам долго не удавалось. Однако что именно удалось поразить Силам обороны Украины - пока неизвестно.

Украина усиливает удары вглубь России

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, возможности Украины в нанесении ударов на большие расстояния нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Это наблюдают и партнеры, в частности США, и поэтому в определенной степени они будут вынуждены следовать тому, что будет диктовать Украина.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ.

Ранее сообщалось, что в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные поразили пункт управления противника. Там же, в районе Вознесеновки, ударам подвергся склад материально-технических средств российских оккупантов.

Накануне стало известно, что украинские военные поразили ряд российских объектов в тылу и в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред