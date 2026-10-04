Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Главное:
- Украинские дроны ночью атаковали РФ и Крым
- В результате атаки возник пожар на аэродроме в Адыгее
- В Крыму ПВО отразила атаку на аэродром "Гвардейское"
В ночь на 4 октября в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Под ударом украинских беспилотников оказалась Республика Адыгея. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
По данным местных жителей, вблизи города Майкоп всю ночь раздавались взрывы, а на аэродроме в результате атаки возник пожар.
"Майкоп. Местные жители сообщают об атаке и пожаре на аэродроме Ханская", - говорится в сообщении.
Что известно об пораженном аэродроме
Аэродром "Ханская" расположен в 6 километрах от Майкопа. Там, согласно данным со спутников, размещены самолеты типов Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12. Именно такие самолеты оккупанты используют для нанесения ударов по Украине.
Где в Крыму сообщили об атаке
Аэродром в Адыгее, похоже, не единственный, где этой ночью было шумно. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил о работе российской ПВО на аэродроме "Гвардейское" в Крыму.
По данным местных жителей, сбивать украинские воздушные цели россиянам долго не удавалось. Однако что именно удалось поразить Силам обороны Украины - пока неизвестно.
Украина усиливает удары вглубь России
Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, возможности Украины в нанесении ударов на большие расстояния нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.
Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Это наблюдают и партнеры, в частности США, и поэтому в определенной степени они будут вынуждены следовать тому, что будет диктовать Украина.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные нанесли удары по объектам, связанным с российской военной инфраструктурой, в частности по позициям расчетов ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области РФ.
Ранее сообщалось, что в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные поразили пункт управления противника. Там же, в районе Вознесеновки, ударам подвергся склад материально-технических средств российских оккупантов.
Накануне стало известно, что украинские военные поразили ряд российских объектов в тылу и в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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