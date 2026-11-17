Деревья обрабатывают после того, как опадут листья, при температуре около 5–6 градусов, а дозировка зависит от болезни.

https://glavred.info/sad-ogorod/zashchita-ot-bolezney-pered-zimoy-chem-obrabotat-plodovye-derevya-v-noyabre-10812905.html Ссылка скопирована

Как уберечь плодовые деревья от болезней зимой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

От каких болезней защищает осенняя обработка медью

В какую погоду лучше всего опрыскивать деревья

Осеннее опрыскивание защищает плодовые деревья от многих грибковых и бактериальных заболеваний. Однако эту процедуру нужно проводить правильно и своевременно.

Главред решил разобраться, как защитить плодовые деревья от болезней.

видео дня

Чем опрыскивать плодовые деревья осенью

Осеннее опрыскивание плодовых деревьев препаратами меди после опадения листьев уничтожает возбудителей болезней, зимующих на коре, в почках и в опавшей листве, пишет Deccoria.

Препараты на основе соединений меди, прежде всего оксихлорида меди, покрывают листья и побеги пленкой, которая не дает развиваться грибковым спорам и бактериям. Их используют как для лечения уже возникших болезней, так и для профилактики.

Осенью обработка направлена против патогенов, перезимовывающих на растении и способных быстро вызвать первые симптомы весной. Споры грибка, вызывающего кудрявость листьев у персиков, зимуют в чешуйках почек и на побегах.

Сколько препарата брать на 5 литров воды

В садовых магазинах продаются препараты меди различной концентрации, поэтому единой схемы дозирования нет. Перед тем как готовить раствор, стоит ознакомиться с инструкцией производителя.

Против кудрявости листьев рекомендуют брать 50 г препарата на 5 л воды. Для защиты от бактериального рака хватит вдвое меньшей дозы - 25 г на тот же объем. Раствор лучше готовить на мягкой воде комнатной температуры.

Средством нужно покрыть всё дерево или куст, в частности ствол, толстые ветви и места, где ветви расходятся.

"Также хорошей идеей будет опрыскать почву у основания дерева или куста медью. Это поможет бороться с возбудителями болезней, которые зимуют в опавшей листве и на поверхности почвы", - говорят эксперты.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Когда проводить обработку

Лучшее время - начало ноября или первая половина ноября, когда листва уже опала. Обработку желательно провести до заморозков, когда воздух прогревается примерно до 5–6 °C.

Для обработки лучше всего выбрать сухой, безветренный, но пасмурный день. Средству нужно время, чтобы высохнуть на ветвях и образовать защитный слой.

Как защитить плодовые деревья от вредителей и болезней - видео:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред