Вы узнаете:
- От каких болезней защищает осенняя обработка медью
- В какую погоду лучше всего опрыскивать деревья
Осеннее опрыскивание защищает плодовые деревья от многих грибковых и бактериальных заболеваний. Однако эту процедуру нужно проводить правильно и своевременно.
Главред решил разобраться, как защитить плодовые деревья от болезней.
Чем опрыскивать плодовые деревья осенью
Осеннее опрыскивание плодовых деревьев препаратами меди после опадения листьев уничтожает возбудителей болезней, зимующих на коре, в почках и в опавшей листве, пишет Deccoria.
Препараты на основе соединений меди, прежде всего оксихлорида меди, покрывают листья и побеги пленкой, которая не дает развиваться грибковым спорам и бактериям. Их используют как для лечения уже возникших болезней, так и для профилактики.
Осенью обработка направлена против патогенов, перезимовывающих на растении и способных быстро вызвать первые симптомы весной. Споры грибка, вызывающего кудрявость листьев у персиков, зимуют в чешуйках почек и на побегах.
Сколько препарата брать на 5 литров воды
В садовых магазинах продаются препараты меди различной концентрации, поэтому единой схемы дозирования нет. Перед тем как готовить раствор, стоит ознакомиться с инструкцией производителя.
Против кудрявости листьев рекомендуют брать 50 г препарата на 5 л воды. Для защиты от бактериального рака хватит вдвое меньшей дозы - 25 г на тот же объем. Раствор лучше готовить на мягкой воде комнатной температуры.
Средством нужно покрыть всё дерево или куст, в частности ствол, толстые ветви и места, где ветви расходятся.
"Также хорошей идеей будет опрыскать почву у основания дерева или куста медью. Это поможет бороться с возбудителями болезней, которые зимуют в опавшей листве и на поверхности почвы", - говорят эксперты.
Когда проводить обработку
Лучшее время - начало ноября или первая половина ноября, когда листва уже опала. Обработку желательно провести до заморозков, когда воздух прогревается примерно до 5–6 °C.
Для обработки лучше всего выбрать сухой, безветренный, но пасмурный день. Средству нужно время, чтобы высохнуть на ветвях и образовать защитный слой.
Как защитить плодовые деревья от вредителей и болезней - видео:
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