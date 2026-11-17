Главное условие для хорошего урожая - кислая почва с pH 4–5 и яма, ширина которой в два раза превышает размер корневой системы саженца.

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Посадка голубики в открытый грунт: раскрыты все нюансы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Ключевые факты:

Голубике нужна кислая почва с pH 4,0–5,0

Яму выкапывают в два раза шире корневого кома

Заметный урожай появляется на 2–3-й год

Чтобы куст голубики прижился и ежегодно давал урожай, его сажают на солнечном месте в рыхлую кислую почву с pH 4,0–5,0. Яму делают в два раза шире корневого кома саженца и на 8–10 см глубже, а после посадки почву мульчируют хвоей или сосновой корой. При правильном уходе куст может плодоносить до 25 лет и дольше. О всех нюансах выращивания голубики рассказали эксперты портала Simple Garden Life Джим и Мэри Компетти.

По их словам, взрослый куст голубики, в зависимости от сорта, даёт от нескольких до пяти килограммов ягод в год.

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Голубика растет медленно: достаточно хороший урожай появляется через два-три года после посадки, а максимальной урожайности куст достигает примерно на пятый год. Чтобы ускорить плодоношение, авторы советуют покупать двух- или трехлетние саженцы - в горшках или с открытой корневой системой.

Более молодые растения стоят немного дешевле, но могут отсрочить получение значительного урожая на год-два.

Какой сорт голубики выбрать для посадки?

Все сорта голубики делятся на четыре основных типа, и выбирать следует исходя из своего климата и участка:

высокорослые - более устойчивы к болезням, вырастают примерно до 1,8 м, в основном самоопыляющиеся, но перекрестное опыление с другим сортом повышает урожай;

- более устойчивы к болезням, вырастают примерно до 1,8 м, в основном самоопыляющиеся, но перекрестное опыление с другим сортом повышает урожай; низкорослые - компактные кусты высотой до 60 см, хорошо растут в контейнерах и в прохладном климате, но не самоопыляющиеся, поэтому требуется как минимум два сорта;

- компактные кусты высотой до 60 см, хорошо растут в контейнерах и в прохладном климате, но не самоопыляющиеся, поэтому требуется как минимум два сорта; полувысокие гибриды - кусты около 1,2 м, хорошо переносят низкие температуры и также подходят для выращивания в контейнере;

- кусты около 1,2 м, хорошо переносят низкие температуры и также подходят для выращивания в контейнере; "кроличье глазко" - вырастают до 3 м, требуют частой обрезки, любят теплое лето и плохо переносят холодные зимы; для плодоношения им нужен другой сорт того же типа.

Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Посадка голубики в открытый грунт - выбор места и кислотность

Место для куста выбирают солнечное и защищенное от сильного ветра. Голубика выдерживает легкое затенение, но для лучшего урожая ей нужно не менее 6 часов солнца в день. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и богатой органикой.

Самый важный параметр - кислотность. Оптимальный pH для голубики - 4,0–5,0, а в щелочной почве куст отстает в росте. Проверить кислотность можно с помощью недорогого pH-метра для почвы, а если показатель завышен - внести подкислитель. Поэтому в ноябре самое время измерить pH на участке, чтобы к весенней посадке успеть подготовить почву.

Тяжелые глинистые почвы, которые задерживают влагу, голубике не подходят: её корни растут в основном вширь, а не вглубь. Такую почву стоит улучшить или выращивать голубику в контейнере.

Как правильно посадить голубику - пошаговая инструкция

Выкопать яму в два раза шире корневой системы саженца и на 8–10 см глубже - так корни будут разрастаться вширь. При необходимости внести компост или подкислитель почвы. Поместить саженец в яму, расправив корни во все стороны; корневой ком должен находиться чуть ниже уровня земли. Хорошо полить яму водой ещё до засыпки, чтобы влага пропитала корни и почву. Засыпать яму землей и слегка уплотнить. Замульчировать приствольный круг слоем органики толщиной в несколько сантиметров - лучше всего подходят хвоя или сосновая кора.

Между кустами оставляют 1,2–1,5 м, точное расстояние зависит от сорта. Полного размера большинство растений достигает лишь примерно через 10 лет.

Мульча из хвои постепенно подкисляет почву, сдерживает сорняки и сохраняет влагу, не переувлажняя корни. Лучше всего для этого подходит зеленая хвоя, так как в ней больше всего кислоты.

Когда сажать голубику и как за ней ухаживать

Авторы Simple Garden Life советуют высаживать голубику ранней весной: так растение успевает укорениться до сильной летней жары. Саженцы в питомниках и интернет-магазинах появляются именно в начале весны, а сорт выбирают с учётом своей климатической зоны.

В первый год после посадки голубике требуется 2,5–5 см воды еженедельно - от полива или дождя. Кусты возрастом от двух лет поливают только во время продолжительной засухи.

Подкармливают голубику три раза в год удобрением для растений, предпочитающих кислую почву: перед появлением цветов ранней весной, во второй раз - через 4–6 недель и в третий раз - после окончания цветения. Не рекомендуется использовать компост в качестве удобрения, так как он может изменить pH почвы.

Обрезка в первые годы не требуется. Впоследствии кусты обрезают в конце зимы, когда они находятся в состоянии полного покоя - в основном в январе или феврале: удаляют сухие, больные и низкие ветки, касающиеся земли.

Наибольшую угрозу для урожая представляют птицы - они могут уничтожить ягоды еще до созревания. Защитить кусты поможет сетка от птиц: ее натягивают до начала созревания и снимают после сбора урожая.

Как подготовить яму и почву под голубику, рассказал садовод Максим Гаранжа на своем YouTube-канале. Он рассказывает, как выбрать место для саженца, подготовить яму и почву, сделать дренаж для предотвращения застоя воды, а также как посадить и замульчировать голубику.

Смотрите видео - Как посадить куст голубики:

Как сообщал Главред, голубика особенно чувствительно реагирует на состав почвы. Для нормального развития ей нужна кислая почва с pH 4,5–5,5, а после цветения и во время налива ягод - подкормка калием. Если кислотность нарушена, листья желтеют, а побеги растут слабо.

Садоводы также обращают внимание на типичные ошибки при выращивании голубики, в частности, на посадку голубики в низинах.

Кстати, голубику можно выращивать в больших контейнерах, вкопанных в землю. Такой подход помогает контролировать кислотность субстрата и улучшает дренаж.

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