Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кусты

Вы узнаете:
- Как правильно поливать и подкармливать голубику осенью
- Какие способы подкисления почвы помогают растению
- Как подготовить кусты к зиме и защитить от вредителей
Голубика уже завершила сезон плодоношения, и именно осенью закладывается основа будущего урожая.
Главред решил разобраться, какие шаги нужно предпринять, чтобы кусты были здоровыми и выносливыми зимой, а следующим летом подарили щедрый урожай.
Садовод и автор канала "Полезные полезности" рассказывает: осенью у голубики формируются цветочные почки, вызревают молодые побеги, а корни готовятся к зимовке. Поэтому важно позаботиться о правильном поливе, контроле кислотности почвы, внесении удобрений, обрезке, защите от болезней и мульчировании.
Полив
Осенью его постепенно уменьшают: в случае отсутствия дождей достаточно раз в 3-4 дня выливать примерно 5 литров воды под куст. За 2-3 недели до морозов стоит провести водозарядный полив, чтобы увлажнить землю на глубину 40-45 см.
Кислотность почвы
Из-за осадков кислотность может меняться, поэтому контроль обязателен. Для коррекции используют серу (30-80 г под куст), а для быстрого подкисления - лимонную кислоту или уксус.
Удобрения
Осенью голубику подкармливают фосфорно-калийными смесями (по 40 г суперфосфата и сульфата калия под куст). Азот и органику применять нельзя, чтобы не снизить морозостойкость.
Обрезка
Проводится санитарная чистка: удаляют сухие, больные и поврежденные ветки, тонкие побеги и старые плодоножки. Это помогает кусту сохранить силы и равномерно распределять питательные вещества.
Защита
От болезней садовод советует применять системные фунгициды ("Скор", "Хорус", "Топаз"), а после опадения листьев - бордоскую смесь или медный купорос. От вредителей эффективной будет обработка "Актарой" для уничтожения личинок майского жука.
Мульчирование
Под кусты обязательно вносят слой мульчи толщиной 7-10 см из сосновой коры, хвойного опада или кислого торфа. Это помогает удержать влагу и стабилизировать температуру в зоне корней.
Голубика выдерживает морозы до -25°C, но благодаря грамотному осеннему уходу можно значительно повысить ее устойчивость к зиме и получить здоровые, урожайные кусты.
Подробно обо всех этапах осеннего ухода садовод рассказала в видео на канале "Полезные полезности".
Читайте также:
- Простой трюк для хорошего урожая: садовод раскрыл главного врага винограда
- Капуста хранится всю зиму без потерь: дедовский метод, который работает
- Когда собирать свеклу в 2025 году: названы два признака спелого овоща
Об источнике: YouTube канал "Полезные Полезности"
YouTube-канал "Полезные Полезности" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сфокусирован на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервации, приготовлению натуральных блюд и других полезностей для ежедневной жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред