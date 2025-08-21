Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кусты

Садовод рассказывает, как поливать голубику осенью, чтобы обеспечить глубокое увлажнение корней перед зимой.

Автор советует обрезать сухие, сломанные и больные ветки, чтобы кусты равномерно распределяли питательные вещества / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно поливать и подкармливать голубику осенью

Какие способы подкисления почвы помогают растению

Как подготовить кусты к зиме и защитить от вредителей

Голубика уже завершила сезон плодоношения, и именно осенью закладывается основа будущего урожая.

Главред решил разобраться, какие шаги нужно предпринять, чтобы кусты были здоровыми и выносливыми зимой, а следующим летом подарили щедрый урожай.

Садовод и автор канала "Полезные полезности" рассказывает: осенью у голубики формируются цветочные почки, вызревают молодые побеги, а корни готовятся к зимовке. Поэтому важно позаботиться о правильном поливе, контроле кислотности почвы, внесении удобрений, обрезке, защите от болезней и мульчировании.

Полив

Осенью его постепенно уменьшают: в случае отсутствия дождей достаточно раз в 3-4 дня выливать примерно 5 литров воды под куст. За 2-3 недели до морозов стоит провести водозарядный полив, чтобы увлажнить землю на глубину 40-45 см.

Кислотность почвы

Из-за осадков кислотность может меняться, поэтому контроль обязателен. Для коррекции используют серу (30-80 г под куст), а для быстрого подкисления - лимонную кислоту или уксус.

Удобрения

Осенью голубику подкармливают фосфорно-калийными смесями (по 40 г суперфосфата и сульфата калия под куст). Азот и органику применять нельзя, чтобы не снизить морозостойкость.

Обрезка

Проводится санитарная чистка: удаляют сухие, больные и поврежденные ветки, тонкие побеги и старые плодоножки. Это помогает кусту сохранить силы и равномерно распределять питательные вещества.

Защита

От болезней садовод советует применять системные фунгициды ("Скор", "Хорус", "Топаз"), а после опадения листьев - бордоскую смесь или медный купорос. От вредителей эффективной будет обработка "Актарой" для уничтожения личинок майского жука.

Мульчирование

Под кусты обязательно вносят слой мульчи толщиной 7-10 см из сосновой коры, хвойного опада или кислого торфа. Это помогает удержать влагу и стабилизировать температуру в зоне корней.

Голубика выдерживает морозы до -25°C, но благодаря грамотному осеннему уходу можно значительно повысить ее устойчивость к зиме и получить здоровые, урожайные кусты.

Подробно обо всех этапах осеннего ухода садовод рассказала в видео на канале "Полезные полезности".

Об источнике: YouTube канал "Полезные Полезности" YouTube-канал "Полезные Полезности" (@Korusni_korusnosti) имеет около 30 тысяч подписчиков и более 400 видео. Контент канала сфокусирован на тематике дома, сада, города, а также полезных советах и лайфхаках для хозяйства. Видео состоит из рецептов, обзоров, инструкций по садоводству, консервации, приготовлению натуральных блюд и других полезностей для ежедневной жизни.

