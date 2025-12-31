Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

Новогодний вечер уже сегодня, но далеко не все имеют много времени на приготовление праздничных блюд. В таком случае можно приготовить очень простую, быструю и бюджетную закуску.
Главред узнал, как из обычных яиц сделать очень вкусный рулет. Его рецептом в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.
Яичный рулет - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Майонез 100 г
- Соль
Для начинки:
- Плавленый сыр 2 шт.
- Зелень
- Чеснок 1-2 зубчика
- Майонез 2 ст. л.
Яйца взбиваем и вымешиваем с майонезом и солью. Выкладываем массу на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10-12 минут.
Пока яичный корж выпекается, можно сделать начинку. Для этого плавленые сырки натираем на терке и перемешиваем с измельченными зеленью, чесноком и майонезом.
Еще теплый яичный корж смазываем начинкой и заворачиваем в рулет. Заматываем рулет в пленку и ставим в холодильник на час.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бюджетный яичный рулет:
@gotuyemo_v_kayf Бюджетный яичный рулет - просто, быстро и очень вкусно ? Основа : Яйца - 3 шт Майонез - 100 г Щепотка соли Начинка: плавленый сыр - 2 шт Зелень Чеснок - 1-2 зубчика Майонез - 2 ст.л Приготовление: Яйца взбить с майонезом и солью до однородности. Вылить на противень с пергаментом, выпекать при 180 градусах 10-12 мин. Для начинки: сырки натереть, добавить чеснок, зелень и майонез. Теплый корж смазать начинкой, закрутить рулетом. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на час. Получается нежный вкусный и очень простой рулет! Приятного ❤️ #закуска#рецепт#праздничныйстол#рулет♬ boy - Кажанна
