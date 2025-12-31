Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

Рецепт яичного рулета, который поразит всех на Новый год.

Рецепт яичного рулета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Новогодний вечер уже сегодня, но далеко не все имеют много времени на приготовление праздничных блюд. В таком случае можно приготовить очень простую, быструю и бюджетную закуску.

Главред узнал, как из обычных яиц сделать очень вкусный рулет. Его рецептом в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Яичный рулет - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 3 шт.

Майонез 100 г

Соль

Для начинки:

Плавленый сыр 2 шт.

Зелень

Чеснок 1-2 зубчика

Майонез 2 ст. л.

Яйца взбиваем и вымешиваем с майонезом и солью. Выкладываем массу на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10-12 минут.

Пока яичный корж выпекается, можно сделать начинку. Для этого плавленые сырки натираем на терке и перемешиваем с измельченными зеленью, чесноком и майонезом.

Еще теплый яичный корж смазываем начинкой и заворачиваем в рулет. Заматываем рулет в пленку и ставим в холодильник на час.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетный яичный рулет:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

