Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторга

Предлагаем вам рецепт эффектной, но простой в приготовлении закуски на праздничный стол. Такое блюдо с красной икрой станет настоящим украшением вашего стола.
Кстати, закуска выглядит невероятно празднично и понравится всем гостям, сообщает Главред со ссылкой на сайт 1plus1.
Закуска с красной икрой - рецепт
Ингредиенты:
- багет
- авокадо
- сливочный сыр
- красная икра
- оливковое масло
- чеснок
Нарежьте батон на ломтики, с помощью стакана или ложки вдавите мякоть, формируя углубления.
Багет сбрызните оливковым маслом с чесноком и поставьте в духовку на пару минут до румяной корочки.
Для начинки измельчите авокадо до состояния крема, добавьте сливочный сыр и перемешайте.
На охлажденный багет намажьте основу, сверху украсьте красной икрой и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:
Вас может заинтересовать:
- Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут
- Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год
- От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред