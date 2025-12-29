Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторга

Элина Чигис
29 декабря 2025, 13:07
104
Рецепт шикарной закуски на новогодний стол.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска на новогодний стол - рецепт
Закуска на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт эффектной, но простой в приготовлении закуски на праздничный стол. Такое блюдо с красной икрой станет настоящим украшением вашего стола.

Кстати, закуска выглядит невероятно празднично и понравится всем гостям, сообщает Главред со ссылкой на сайт 1plus1.

Закуска с красной икрой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • багет
  • авокадо
  • сливочный сыр
  • красная икра
  • оливковое масло
  • чеснок

Нарежьте батон на ломтики, с помощью стакана или ложки вдавите мякоть, формируя углубления.

Багет сбрызните оливковым маслом с чесноком и поставьте в духовку на пару минут до румяной корочки.

Для начинки измельчите авокадо до состояния крема, добавьте сливочный сыр и перемешайте.

На охлажденный багет намажьте основу, сверху украсьте красной икрой и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт новогодний стол закуски Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

14:25Война
Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

13:07Энергетика
Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границы

11:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

Последние новости

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

14:44

Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

14:27

Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

12:56

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выгляделВидео

12:43

"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

Реклама
12:35

Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

12:29

Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

12:17

Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

11:54

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

11:27

"Всегда вперед": кто победил на шоу "Зважені та щасливі", сбросив 104 кг

10:59

Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправятВидео

10:59

"Сегодня прилетело": Могилевская сообщила об опасности для дочериВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

10:10

"Третья попытка": звезда "Лиги смеха" объявил о мобилизации в ВСУВидео

Реклама
10:05

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

09:50

"Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"

09:45

Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры - Fox News

09:22

Астрологи назвали самые высокомерные знаки зодиака

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 декабря (обновляется)

09:00

"Пришлось спать на помойке": певец JULIK об экстремальных концертах и потере голосаЭксклюзив

08:51

Почему Китай выиграет в любом случаемнение

08:39

Трамп и Зеленский встретились в Мар-а-Лаго: что ждет Украину в ближайшие недели

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

07:32

В Майкопе и Туле прогремели взрывы: атакован военный аэродром

06:56

Гарантии безопасности для Украины: Макрон анонсировал решение поуже в январе

06:31

Тайная игра Путина с Назарбаевыммнение

05:27

Капюшон будет греть лучше, если сделать одно действие: простой трюк с мехом

04:53

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 декабря: Ракам - неожиданная встреча, Скорпионам - прибыль

03:34

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

02:30

Скрытые сигналы деменции: что многие принимают за обычную болезнь

01:57

Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в УкраинеФотоВидео

01:30

Великолепная четверка: Курникова впервые засветила всех своих детей от Иглесиаса

Реклама
01:20

Ольга Харлан показала редкое фото с женихом-итальянцем

28 декабря, воскресенье
23:39

Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

23:34

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:28

Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

23:21

Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда

23:07

Из уборщицы в ангела: Денисенко показала "класс" на "Танцах со звездами"Видео

22:43

"Ищите мне замену": Никита Добрынина оказался за шаг от ухода из "Танцев"

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять