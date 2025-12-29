Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторга

Рецепт шикарной закуски на новогодний стол.

Закуска на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт эффектной, но простой в приготовлении закуски на праздничный стол. Такое блюдо с красной икрой станет настоящим украшением вашего стола.

Кстати, закуска выглядит невероятно празднично и понравится всем гостям, сообщает Главред со ссылкой на сайт 1plus1.

Закуска с красной икрой - рецепт

Ингредиенты:

багет

авокадо

сливочный сыр

красная икра

оливковое масло

чеснок

Нарежьте батон на ломтики, с помощью стакана или ложки вдавите мякоть, формируя углубления.

Багет сбрызните оливковым маслом с чесноком и поставьте в духовку на пару минут до румяной корочки.

Для начинки измельчите авокадо до состояния крема, добавьте сливочный сыр и перемешайте.

На охлажденный багет намажьте основу, сверху украсьте красной икрой и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить новогоднюю закуску:

