Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

Ужин — важный прием пищи. Если сил на приготовление почти не осталось, Главред советует сделать очень простой, но вкусный салат, который может заменить полноценный ужин.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- огурец маринованный - 2 шт;
- яйца - 2 шт;
- тунец - 120 г;
- кукуруза - 5 ст. л;
- фасоль - 4 ст. л;
- лук;
- майонезный соус - 2–3 ст. л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Сначала нужно нарезать огурцы и яйца небольшими кубиками. Мелко еще нарезаем лук.
Далее возьмите тунец, слейте лишнюю жидкость, размять его вилкой и добавьте к огурцу с яйцом.
Сюда же добавьте кукурузу и фасоль.
В конце заправьте соусом, не забудьте про соль и перец. Хорошо перемешайте — и салат готов!
Приятного аппетита!
Как приготовить салат с тунцом — смотрите видео:
@alionakarpiuk Салат, который заменяет целый ужин ? Быстрый салат с тунцом за 5 минут — сытный с большим содержанием белка ? Сохрани рецепт ❤️, чтобы не потерять. ? Ингредиенты: • огурец маринованный — 2 шт • яйца — 2 шт • тунец — 120 г • кукуруза — 5 ст. л. • фасоль - 4 ст. л. • лук • майонезный соус - 2–3 ст. л. • соль, перец ?? Приготовление: Нарежь огурцы и яйца кубиками. Тунец размять вилкой и слить лишнюю жидкость. Добавь кукурузу, фасоль и мелко нарезанный лук. Заправь соусом, посоли, поперчи - и хорошо перемешай ✅ Готово за несколько минут! Кстати, все ингредиенты я приобрела в Велмарте - собственная ТМ "1". Напиши в комментариях - любишь салаты с тунцом или больше с курицей? ? #салатстунцом#быстрыйрецепт#рецепт♬ original sound - Vanillie
О личности: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 230 тысяч пользователей соцсети.
