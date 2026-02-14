Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

Вы и ваши родные будут довольны.

Божественный салат готовится всего 5 минут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ужин — важный прием пищи. Если сил на приготовление почти не осталось, Главред советует сделать очень простой, но вкусный салат, который может заменить полноценный ужин.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

огурец маринованный - 2 шт;

яйца - 2 шт;

тунец - 120 г;

кукуруза - 5 ст. л;

фасоль - 4 ст. л;

лук;

майонезный соус - 2–3 ст. л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы и яйца небольшими кубиками. Мелко еще нарезаем лук.

Далее возьмите тунец, слейте лишнюю жидкость, размять его вилкой и добавьте к огурцу с яйцом.

Сюда же добавьте кукурузу и фасоль.

В конце заправьте соусом, не забудьте про соль и перец. Хорошо перемешайте — и салат готов!

Приятного аппетита!

Как приготовить салат с тунцом — смотрите видео:

О личности: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 230 тысяч пользователей соцсети.

