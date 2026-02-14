Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Украинские военные ответили, находится ли Константиновка под контролем россиян.

Военные рассказали, что происходит в Константиновке / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, deepstate

Кратко:

Константиновка остается под контролем Украины

Россияне в очередной раз распространили фейк

Российские оккупанты заявляют о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщает о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.

Военные подчеркнули, что Константиновку контролируют украинские защитники.

"То, что Константиновка под контролем России — это очередной фейк", — указала офицер отделения коммуникации 19-го армейского корпуса Анна.

Пресс-секретарь показала кадры, на которых видно, как украинские военные свободно передвигаются по городу и железнодорожному вокзалу.

Заместитель командира 44 ОМБр Александр с позывным Соболь добавил, что вокзал в городе поврежден, но он под контролем ВСУ.

"Константиновка, 13 февраля, почти 13:30. С 7 утра вместе с побратимами из 44 отдельной механизированной бригады мы прогуливаемся по окрестностям и улицам города Константиновка. Почти семь часов мы ходим по городу, мы дошли до самого железнодорожного вокзала, о котором так любят говорить (россияне — Главред), что "он под их контролем", ни одного (российского военного — Главред) за семь часов", — рассказала пресс-секретарь Анна.

Военные призвали доверять только официальным источникам и не давать фейкам работать вместо правды.

Константиновка / Инфографика: Главред

Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году — мнение военного

Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что россияне не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей до конца 2026 года.

"Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет", - рассказал военный.

Как писал Главред, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что локальные и ситуативные контратаки осуществляются украинскими бойцами вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Недавно бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области от российских оккупантов.

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

