Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Кратко:
- Константиновка остается под контролем Украины
- Россияне в очередной раз распространили фейк
Российские оккупанты заявляют о своем присутствии в городе Константиновка, который находится в Донецкой области. Также враг сообщает о контроле над разрушенным железнодорожным вокзалом. Однако в 19-м армейском корпусе опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.
Военные подчеркнули, что Константиновку контролируют украинские защитники.
"То, что Константиновка под контролем России — это очередной фейк", — указала офицер отделения коммуникации 19-го армейского корпуса Анна.
Пресс-секретарь показала кадры, на которых видно, как украинские военные свободно передвигаются по городу и железнодорожному вокзалу.
Заместитель командира 44 ОМБр Александр с позывным Соболь добавил, что вокзал в городе поврежден, но он под контролем ВСУ.
"Константиновка, 13 февраля, почти 13:30. С 7 утра вместе с побратимами из 44 отдельной механизированной бригады мы прогуливаемся по окрестностям и улицам города Константиновка. Почти семь часов мы ходим по городу, мы дошли до самого железнодорожного вокзала, о котором так любят говорить (россияне — Главред), что "он под их контролем", ни одного (российского военного — Главред) за семь часов", — рассказала пресс-секретарь Анна.
Военные призвали доверять только официальным источникам и не давать фейкам работать вместо правды.
Может ли Россия оккупировать Донбасс в 2026 году — мнение военного
Командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что россияне не смогут полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей до конца 2026 года.
"Уверен, что Россия этого сделать не сможет, но пытаться будет", - рассказал военный.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как писал Главред, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.
Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что локальные и ситуативные контратаки осуществляются украинскими бойцами вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Недавно бойцы 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ освободили село Косовцево в Запорожской области от российских оккупантов.
Читайте также:
- ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской области
- Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак
- Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали
О личности: Мамука Мамулашвили
Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред