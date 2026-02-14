Укр
Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

Анна Ярославская
14 февраля 2026, 10:55
Эксперты назвали признаки того, что спатифиллуму тесно в горшке.
Спатифиллум
Как правильно пересадить спатифиллум / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно пересаживать женское счастье
  • Какой горшок нужен для пересадки спатифиллума
  • можно ли удобрять "женское счастье" после пересадки

Спатифиллумы — это красивые тропические растения, которые могут прекрасно расти даже при слабом освещении. Обычно они считаются неприхотливыми, но время от времени спатифиллум нуждается в уходе. В частности, растения нужно пересаживать. У них часто сильно разрастаются корни, что может привести к негативным последствиям, если это не исправить должным образом.

Главред разобрался, как правильно пересаживать спатифиллум.

Если у вас есть проблемы с цветением этого растения, читайте материал: Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры.

Итак, пересадка спатифиллума — довольно простая процедура, если правильно выбрать время и обеспечить надлежащий уход.

Как рассказала изданию Martha Stewart эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Штайнкопф, правильная пересадка предотвращает переплетение корней спатифиллума, что может привести к множеству негативных последствий.

Думаете, почему у спатифиллума сохнут кончики листьев? Возможно, корни растения переплелись. Также в этом случае вы можете заметить пожелтение листьев, побурение кончиков и общее ухудшение состояния растения.

Пересадка необходима еще и потому, что она дает возможность обновить почвенную смесь. Со временем грунт истощается или уплотняется. Пересадка обновляет субстрат, поддерживает здоровое функционирование корней, стабилизирует уровень влажности и помогает растению возобновить активный рост и цветение.

Когда пересаживать спатифиллум

"Женское счастье" следует пересаживать каждые 1-2 года. Однако, независимо от прошедшего времени, пересаживать растение следует всегда при появлении признаков того, что корни сильно разрослись или что почвенная смесь разложилась.

Например, корни, прорастающие из дренажных отверстий или закручивающиеся по поверхности почвы, указывают на то, что они заполнили весь горшок.

Быстрое высыхание растений после полива, быстрое прохождение воды через горшок или слишком долгое пребывание почвы во влажном состоянии с кислым запахом - все это признаки уплотненной почвенной смеси.

Как правильно пересадить спатифиллум

Пересадка довольно проста. Если корни вашего растения сильно разрослись, ему понадобится горшок чуть большего размера. Если же нет - вы можете пересадить его обратно в тот же горшок со свежей почвой.

Подберите новый контейнер, который на 2,5-5 см шире нынешнего. Убедитесь, что в нем есть дренажные отверстия.

Выберите подходящую почвенную смесь. Свежая почвенная смесь крайне важна. Лучше выбирать рыхлую, хорошо дренирующую смесь для комнатных растений.

Осторожно извлеките растение из старого горшка. Для этого наклоните горшок и аккуратно вытащите растение, поддерживая основание стеблей. Если растение застряло, сожмите стенки горшка или ослабьте края.

Обрежьте ножницами все мягкие или неприятно пахнущие корни.

Насыпьте землю в новый горшок. Растение должно находиться на той же глубине, что и раньше.

Заполните пространство вокруг корневого кома почвенной смесью. Аккуратно прижмите, чтобы удалить большие воздушные пузырьки.

Сразу после пересадки спатифиллум нужно полить, чтобы почва уплотнилась. Поливайте до тех пор, пока вода не начнет вытекать из дна горшка. Всегда сливайте всю застоявшуюся воду в поддон.

Держите спатифиллум в ярком, рассеянном свете в течение двух-трех недель. Обязательно избегайте прямых солнечных лучей.

Не удобряйте растение в течение четырех-шести недель, чтобы избежать ожога корней.

Если листья спатифиллума немного поникли после пересадки, это нормальное явление.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

