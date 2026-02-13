Укр
Читать на украинском
Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

Алексей Тесля
13 февраля 2026, 22:12
Удары России по объектам в Украине стали более точными и эффективными, отметил Владимир Омельченко.
РФ готовит новые удары по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Омельченко:

  • В МАГАТЭ помогают наводить удары РФ по Украине
  • Информацию из Украины в МАГТЭ передают РФ

Оккупанты РФ отслеживают состояние украинской энергосистемы через спутники и агентуру в МАГАТЭ.

Такое заявление в эфире Киев24 сделал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях "удары России по этим объектам стали более точными и эффективными".

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – заявил Омельченко.

Почему РФ атакует энергетику: объяснение эксперта

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отмечает, что удары по подстанциям и магистральным линиям электропередачи нацелены на ослабление устойчивости украинской энергосистемы. По его словам, такие атаки ограничивают возможность перераспределять электроэнергию между регионами.

Когда сеть работает под высокой нагрузкой, повреждения критической инфраструктуры вынуждают вводить временные отключения, чтобы предотвратить масштабные аварии и более тяжёлые последствия для системы в целом.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

